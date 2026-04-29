Las localidades en el partido del CD Tenerife contra el Barakaldo podrán cederse hasta el 30 de abril y se pondrán a la venta online desde el 1 de mayo

El CD Tenerife permite a abonados liberar su asiento para el partido ante el Barakaldo. CD Tenerife

El CD Tenerife ha habilitado de forma excepcional la cesión de asientos de abonados para el encuentro ante el Barakaldo CF, correspondiente a la jornada 35 de Primera Federación.

La medida llega tras la gran respuesta de la afición, que ha llevado a colgar el cartel de “no hay billetes” días antes del partido.

Los abonados que no puedan asistir podrán liberar su localidad comunicándolo por correo electrónico (ca@clubdeportivotenerife.es) al club antes de las 15:00 horas del jueves 30 de abril. Se deberá indicar su número de abono y adjuntando una imagen del DNI del titular.

Entradas de dichos asientos, en la web oficial

Con esta iniciativa, la entidad busca garantizar el mejor ambiente posible en las gradas del Estadio Heliodoro Rodríguez López en un partido clave.

Las entradas correspondientes a los asientos liberados se pondrán a la venta exclusivamente a través de la web oficial del club. A partir del viernes 1 de mayo a las 10:00 horas, hasta agotar existencias. El club ha agradecido la colaboración de la afición en una iniciativa que refuerza el apoyo al equipo.