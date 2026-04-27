Dani Fernández se queda en el CD Tenerife hasta 2029

Tras un gran año como habitual de la primera plantilla del CD Tenerife, el centrocampista canterano amplía su vinculación con lel club hasta el día 30 de junio de 2029

Dani Fernández ha firmado con el CD Tenerife la prórroga de su vinculación hasta el próximo día 30 de junio de 2029. El club blanquiazul ha querido recompensar el trabajo del canterano, que ha tenido apariciones destacadas con la primera plantilla, dirigida por Álvaro Cervera, y también en las categorías inferiores de la selección española.

Dani Fernández firma la ampliación de su viculacion con el CD Tenerife hasta 2029 / CD Tenerife

El jugador blanquiazul se ha convertido en un habitual en las convocatorias de la presente temporada. Acumula 12 encuentros en la campaña 25/26 (11 en Primera Federación y uno en la Copa SM el Rey). En esos partidos, el lagunero ha sido capaz de ver portería en tres ocasiones; dos en competición liguera (ante el CD Guadalajara y la SD Ponferradina) y una en el torneo del KO (ante la RSD Alcalá).

Trayectoria en las últimas temporadas

Más allá de la actual 2025/2026, el joven blanquiazul encadena su tercera temporada con participación en la primera plantilla del CD Tenerife. En total, el centrocampista ofensivo cuenta con 24 apariciones (22 en la competición liguera y dos más en la Copa SM el Rey). Igualmente es destacable su faceta goleadora, logrando cuatro tantos, incluso uno de ellos en LALIGA HYPERMOTION 2024/2025; siendo así el futbolista de menos edad en anotar un tanto para el club blanquiazul (vs FC Cartagena, 2-0; día 5 de octubre de 2024).

El jugador está relacionado con la entidad blanquiazul desde la categoría Alevín. Fernández continuará en el que considera «el club de mi vida».