El Dreamland Gran Canaria firma al base Brandon Jefferson hasta final de temporada

Brandon Jefferson firma para lo que resta de temporada y llega procedente de la competición griega

El Dreamland Gran Canaria ha anunciado este lunes el fichaje del base estadounidense Brandon Jefferson, que firma para lo que resta de temporada tras concluir su etapa en el AS Karditsas griego, equipo con el que finalizó la fase regular de la competición helena el pasado sábado.

Brandon Jefferson se incorpora al Dreamland Gran Canaria tras terminar su etapa en el baloncesto griego / Dreamland Gran Canaria

Trayectoria de Brandon Jefferson

Tras formarse en la Metropolitan State University de Denver de la División II de la NCAA, su carrera profesional arrancó en el curso 2013-2014 jugando para el KTP Basket Kotka de Finlandia.

Después una campaña allí y otra en el Phoenix Hagen alemán, jugó la Liga Adriática y la Euroliga con el KK Union Olimpija esloveno en la campaña 2016/2017.

Jefferson ha defendido, desde entonces, la camiseta de otros ocho equipos: Trapani, Orléans, Strasbourg, Pau-Orthez, Tianjin Pioneers, Dinamo Sassari, JL Bourg Basket, y AS Karditsas.

Destaca su capacidad anotadora

A lo largo de su carrera ha destacado por su capacidad anotadora, llegando a promediar 17,2 puntos con Strasbourg o 18,6 puntos en la liga china, resaltan desde la entidad amarilla en un comunicado.

Este presente curso defendió los colores de la escuadra griega en la competición doméstica, promediando 15,3 puntos, 3,7 asistencias y 2,5 rebotes por partido.

El último encuentro que jugó con el AS Karditas fue este pasado sábado, cuando aportó doce puntos y cuatro asistencias en una derrota que dio por finalizado el curso para el equipo de la región de Tesalia.

Además, promedió 15,7 puntos y 4,8 asistencias en 13 partidos en la Liga de Campeones, misma competición europea que disputaron este años los grancanarios.

El Granca busca la permanencia en la Liga Endesa

Está previsto que el jugador aterrice en Gran Canaria estos próximos días para ponerse a las órdenes de Néstor García.

El fichaje del estadounidense se suma a los Kassius Robertson y Chimezie Metu, soluciones de emergencia del Granca durante la temporada en su búsqueda de sellar la permanencia en Liga Endesa.