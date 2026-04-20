Dreamland Gran Canaria vs Bàsquet Girona | J28 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Bàsquet Girona. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 25 de abril. Partido correspondiente a la J28 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Dreamland Gran Canaria y Bàsquet Girona se enfrentan este sábado 25 de abril, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Bàsquet Girona | J28 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimosexta posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es décimo en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 27 contra el Basket Zaragoza. Mientras que el equipo gerundense llega al encuentro tras perder ante el Valencia Basket en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Bàsquet Girona

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimosexta posición. En cambio, el Bàsquet Girona ocupa la décima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y Bàsquet Girona

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado dos veces.

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