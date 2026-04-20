Consulta el horario del Cádiz CF vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J37 de LaLiga Hypermotion 25-26. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Cádiz CF y UD Las Palmas se enfrentan este lunes 27 de abril, a partir de las 19:30 (hora canaria) en el JP Financial Estadio. El encuentro corresponde a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.

Cádiz CF vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 2-0 en casa al Leganés. El equipo de Luis García ya no se encuentra en puestos de playoff, pero está con los mismos puntos. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Cádiz CF se encuentra en la zona baja de la tabla. El equipo que tiene 38 puntos busca poder mantenerse en la división de plata.

Posiciones en la clasificación de Cádiz CF y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 7ª posición, con 60 puntos. Por su parte, el Cádiz CF ocupa la decimoctava posición. El conjunto andaluz se encuentra con 38 puntos, 22 puntos menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre Cádiz CF y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre el Cádiz CF y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado dos de ellos y los otros acabaron en empate. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo gaditano llega al encuentro habiendo perdido sus últimos cinco partidos.

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