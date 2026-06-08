Consulta el horario del Málaga CF vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División 25-26. El partido se puedes seguir en directo en rtvc.es

Málaga CF y UD Las Palmas se enfrentan este miércoles 10 de junio, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio La Rosaleda. El encuentro corresponde a la vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División.

Málaga CF vs UD Las Palmas | Vuelta semifinal playoff ascenso a Primera División 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar 1-2 en su visita al Deportivo La Coruña. Por su parte, el Málaga CF ganó 0-2 en su visita al Real Zaragoza.

Posiciones en la clasificación de Málaga CF y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encontraba en 5ª posición, con 73 puntos. Por su parte, el Málaga FC ocupaba la cuarta posición. El conjunto andaluz tenía 73 puntos, los mismos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre Málaga CF y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el Málaga FC, Las Palmas ha ganado dos de ellos, otros dos los ganó el Málaga y el otro acabó en empate. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido el otro. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro habiendo empatado uno de sus últimos cinco partidos y ganado los otros cuatro.

Minuto a minuto en directo de Málaga CF y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Málaga CF y UD Las Palmas

Alineaciones de Málaga CF y UD Las Palmas

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