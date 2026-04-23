El jugador del conjunto grancanario ha pedido tiempo para que se comiencen a ver los resultados

Pierre Pelos, ala-pívot francés del Dreamland Gran Canaria, señaló este jueves que el nuevo entrenador del club, Néstor ‘Ché’ García, ha cambiado la mentalidad de la plantilla, pero que dos semanas es poco tiempo para ver los resultados, que espera que se noten en la próxima cita frente el Girona.

Pelos señala que el ‘Che’ García ha cambiado la mentalidad del Dreamland Gran Canaria/ Imagen del club

En la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado, Pelos insistió en que «todo es diferente» con el nuevo entrenador, «como es normal», y que García ha intentado darles más confianza en sus posibilidades de lograr el objetivo de mantenerse la próxima temporada en la ACB.

Racha negativa del club

Pelos cree que en los últimos encuentros, y ante la racha negativa de resultados que trae a sus espaldas el Granca en estos momentos, los jugadores «se ponen nerviosos y empiezan a sobrepensar», pero así «no se puede jugar, porque dejas de hacerlo».

Por eso, el interior llamó a intentar cambiar el chip en esta «situación complicada» por la que están pasando y centrarse en el objetivo final, mantener la «mente fresca».

En ese sentido, Pelos dijo que necesitan finalizar la temporada «fuertes», que los últimos siete partidos jueguen de manera «dura», porque así «todo es posible» porque pueden jugar mucho mejor, y «ganar todos los partidos que les restan» en esta temporada tan complicada.

El ala-pívot reconoció que su rol en el juego ha cambiado «un poco» con la llegada del ‘Ché’ a la isla, y que se irá viendo conforme avancen las jornadas, si eso es «mejor para el equipo» en su conjunto.

Imagen de archivo

Todos los rivales son duros

Sobre el próximo rival de los claretianos, el Basquet Girona, Pelos manifestó que es un equipo «duro», que lidera las estadísticas de tiros de tres o de rebotes ofensivos en la competición, peroabundó en que, en estos momentos, cualquier rival de la ACB es difícil de batir, desde el líder Madrid hasta el colista Granada.

«Es complicada la situación del equipo porque no quiere estar en esta posición, no quiere pelear por mantenerse en la categoría, sino por los ‘playoffs’. Es duro para todos, pero para mí el primero porque lo doy todo siempre, y cuando intentas dar lo mejor de ti y así lo sientes, si pierdes muchos partidos seguidos se vuelve difícil de digerir», agregó.

Pelos también agradeció a la afición que haya estado apoyando al equipo contra el Zaragoza y durante toda la temporada pese a que puedan estar molestos por los resultados. El galo les pidió que sigan mostrando su apoyo porque necesitan «estar juntos» para lograr los mejores resultados posibles.

«Es el momento de que el equipo demuestre a la afición que entendemos lo que esperan de nosotros y que pelearemos por ellos y por el club para lograrlo«, concluyó.