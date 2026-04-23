En comisión parlamentaria, la consejera de Turismo y Empleo aseguró que pedirá una cita en el Ministerio para abordar la jubilación anticipada a los 58 años de las camareras de piso

Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Imagen Gobierno de Canarias

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha avanzado este jueves que va a solicitar una reunión con la ministra de Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, para tratar de agilizar la jubilación anticipada de las camareras de piso a los 58 años.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha comentado que el Ministerio es el competente para aprobar esta medida «y no vale solo con que Canarias lo pida», ni el Gobierno regional ni el Parlamento.

Ha censurado las críticas del diputado Gustavo Santana ya que el Ministerio está gestionado por el PSOE y entiende que trabajar directamente con el departamento es el «camino más corto» para tratar de acelerar la jubilación anticipada.

No obstante, ha ironizado con que «ojalá» la reciban porque no ha sucedido lo mismo para abordar el retraso del PIEC, la financiación de los programas de desempleo o «cómo se han destrozado» las políticas activas de empleo.

«No todo es tan fácil, y no juegue con las esperanzas de las camareras de piso, porque eso es algo que nos ha unido de izquierda a derecha a este Parlamento, y desde luego esta Consejería está al lado de todos ustedes si de verdad, de forma seria, queremos luchar por la jubilación anticipada de las camareras de piso», ha comentado.

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El PSOE critica la falta de acción

Gustavo Santana (PSOE) ha afeado a la consejera que «no ha hecho nada» tras la aprobación de una PNL que la conminaba a «liderar» el proceso, subrayando también que «no basta» con aprobar una ley para elevar las camas sino que, a través del Icasel, hay que hacer «trazabilidad» de como son las condiciones laborales.

Ha recordado que ya ha fallecido una camarera de piso en un hotel en Canarias «que venía siendo contratada por una empresa de trabajo temporal» por lo que ha instado al Ejecutivo a indagar «por ahí» porque «por mucho» que se anticipe la jubilación anticipada «van a llegar sin derechos prácticamente de cotización, sin derechos laborales». «No hemos hecho lo suficiente», ha agregado.