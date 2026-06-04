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Las reservas para este verano en Canarias avanzan más lento de lo esperado

Redacción RTVC
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Muchas empresas de turismo y destinos han bajado el precio a las reservas, para poder llenar sus habitaciones

Canarias sigue siendo uno de los destinos favoritos para este verano, pero las reservas avanzan más lento de lo esperado. Tanto que algunos paquetes vacacionales para Tenerife, ya se comercializan hasta un 18% más baratos que hace un año. El sector asegura que no hay alarma, y mantiene buenas previsiones para la temporada.

Informa. RTVC.

Son muchos los clientes que consideran que reservar tarde las vacaciones puede llegar a ser más rentable. Y es que muchas empresas de turismo y destinos han ajustado presupuestos, para poder llenar sus habitaciones.

Muchas empresas de turismo y destinos han ajustado presupuestos en cuanto a las reservas, para poder llenar sus habitaciones
Imagen archivo RTVC.

Comportamiento del viajero

Las ofertas marcadas por grandes cadenas, se deben al comportamiento del viajero, pues las guerras y los conflictos bélicos llevan a decisiones de última hora sobre el destino a elegir y ello a que las empresas del sector tengan que hacer ofertas que no estaban previstas.

«Cuando se resiente el tema de ocupación los hoteles reaccionamos con un ajuste de los precios», así lo ha indicado el Gerente Grupo Adonis, Carlos Sabina.

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