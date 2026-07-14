El proceso participativo de la Convención Ciudadana presenta un documento con recomendaciones centradas en la vivienda, el empleo, la sostenibilidad y la participación ciudadana
La Convención Ciudadana sobre el Modelo Turístico de Gran Canaria presentó este martes el documento de recomendaciones ‘Una isla para vivir’, elaborado tras seis meses de trabajo y nueve sesiones de deliberación.
El proceso, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), además reunió a un panel de ciudadanos seleccionados por sorteo y representatividad para debatir sobre el futuro del turismo en la isla.
El documento recoge propuestas orientadas a promover un modelo turístico más sostenible y equilibrado, entre ellas la rehabilitación de edificios para destinarlos a vivienda asequible, el refuerzo de los derechos laborales en el sector, una gestión más eficiente del agua y la energía, además de una mayor protección de los espacios naturales y la incorporación de estudios científicos en la planificación turística.
Turismo “respetuoso y consciente”
En resumen, Varias de las recomendaciones obtuvieron el respaldo unánime de los participantes.
Además, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó que el objetivo es avanzar hacia un turismo “respetuoso y consciente” que genere empleo de calidad y contribuya a reducir las desigualdades sociales.
Las conclusiones de esta primera Convención Ciudadana sobre turismo celebrada en Canarias se retransmitirán al Gobierno autonómico, la FECAM y la FECAI para contribuir al debate sobre el futuro del modelo turístico del archipiélago.