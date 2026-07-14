El proceso participativo de la Convención Ciudadana presenta un documento con recomendaciones centradas en la vivienda, el empleo, la sostenibilidad y la participación ciudadana

La Convención Ciudadana plantea un modelo turístico más sostenible para Gran Canaria tras seis meses de deliberación. Cabildo de Gran Canaria

La Convención Ciudadana sobre el Modelo Turístico de Gran Canaria presentó este martes el documento de recomendaciones ‘Una isla para vivir’, elaborado tras seis meses de trabajo y nueve sesiones de deliberación.

El proceso, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), además reunió a un panel de ciudadanos seleccionados por sorteo y representatividad para debatir sobre el futuro del turismo en la isla.

El documento recoge propuestas orientadas a promover un modelo turístico más sostenible y equilibrado, entre ellas la rehabilitación de edificios para destinarlos a vivienda asequible, el refuerzo de los derechos laborales en el sector, una gestión más eficiente del agua y la energía, además de una mayor protección de los espacios naturales y la incorporación de estudios científicos en la planificación turística.

Turismo “respetuoso y consciente”

En resumen, Varias de las recomendaciones obtuvieron el respaldo unánime de los participantes.

Además, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó que el objetivo es avanzar hacia un turismo “respetuoso y consciente” que genere empleo de calidad y contribuya a reducir las desigualdades sociales.

Las conclusiones de esta primera Convención Ciudadana sobre turismo celebrada en Canarias se retransmitirán al Gobierno autonómico, la FECAM y la FECAI para contribuir al debate sobre el futuro del modelo turístico del archipiélago.