Tras la colisión de dos vehículos y el vuelco de uno de ellos en la GC-1, a la altura de Agüímes deja siete heridos

Siete heridos tras chocar dos coches en la autovía del sur de Gran Canaria / EuropaPress

Siete personas han resultado heridas de diversa consideración después de que dos coches chocaran, con el vuelco lateral de uno de ellos, en la autovía del sur de Gran Canaria, la GC-1, este domingo, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Según precisa el organismo autonómico, en el momento inicial de las asistencias, de estas siete personas, cinco han sufrido lesiones de carácter moderado, mientras que las otras dos, dolencias de carácter leve.

Las cinco personas heridas de carácter moderado han sido trasladadas en sendas ambulancias al Hospital ICOD Ciudad de Telde, mientras que las dos personas con heridas de carácter leve fueron trasladadas hasta el centro médico Arnao, en la misma localidad.

La llamada a la sala operativa del 112 se recibió poco antes de las 11:20 horas, y en ella se informaba de que dos coches habían chocado en la GC-1, sentido sur, a la altura del municipio de Agüimes, y que uno de ellos había volcado lateralmente, precisando sus ocupantes asistencia sanitaria.

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron los dos vehículos implicados en el accidente, y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

El personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las siete víctimas del siniestro vial para su posterior traslado a los centros médicos antes mencionados.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la zona e instruyó el correspondiente atestado.