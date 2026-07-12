Unas 70 carretas y más de 40 agrupaciones musicales aportaron color y música a un paseo romero al que se unió San Cristóbal, como patrón de la ciudad

Más de 20.000 personas disfrutan de la Romería de San Benito Abad / Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

La Romería Regional de San Benito Abad 2026, la única de Canarias con este reconocimiento, congregó este domingo en las calles de La Laguna a más de 20.000 personas, entre la ciudadanía que formó parte del recorrido romero y la población de distintos rincones de la isla de Tenerife y Canarias que se acercaron a la ciudad para formar parte de esta cita con las costumbres canarias.

Imagen de la Romería de San Benito Abad / Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el éxito de esta celebración “que cada año reúne a grandes y pequeños en torno a una cita tradicional que habla de nuestros orígenes, de la calidad de nuestro sector primario y de nuestra gastronomía y del valor de los numerosos conjuntos folclóricos que amenizan siempre esta fecha tan señalada”.

La comitiva de San Benito

En esta ocasión, la comitiva romera estuvo compuesta por unas 70 carretas, tres embarcaciones engalanadas, 18 carritos, más de 40 agrupaciones folclóricas, numerosos grupos de baile y la imagen de San Cristóbal, patrón de la ciudad, que se unió al propio San Benito a partir de la plaza de La Catedral.

Imagen de la Romería de San Benito Abad / Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

La jornada transcurrió sin incidentes reseñables, tal y como constató el dispositivo de seguridad previsto, conformado por Policía Nacional, Protección Civil, Policía Local de La Laguna, Guardia Civil y la Policía Canaria, entre otros equipos de trabajo.

El recorrido previsto para la Romería Regional de San Benito Abad se puso en marcha en torno a las 11:00 horas desde la iglesia de San Benito, para posteriormente transitar por la calle Marqués de Celada, plaza Doctor Olivera, calle Herradores, calle Tabares de Cala, calle La Carrera, calle Adelantado y calle Marqués de Celada, antes de retornar al punto de salida.