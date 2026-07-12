Piden hasta nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una menor

La Fiscalía solicita penas de nueve y seis años de prisión para los dos acusados por unos hechos ocurridos durante una fiesta privada en Tenerife
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha pedido una pena de nueve y seis años de prisión, respectivamente, para los dos acusados de agredir sexualmente a una menor de edad durante una fiesta privada en Tenerife.
El escrito, recogido por Europa Press, señala que la víctima, menor de edad, acudió a una fiesta que se celebraba en una casa cueva en la isla. El inmueble era propiedad de uno de los acusados y a su vez progenitor de su amigo.
Después del día de fiesta, un grupo de los asistentes se dispuso a dormir, pero la víctima, según recoge el testimonio, no tenía suficiente espacio y se trasladó a otra habitación en la casa, donde permanecía uno de los acusados.
Según recoge la Fiscalía en su escrito, una vez allí, le propuso sentarse junto a él a beber. Más tarde, y con ánimo libidinoso, la habría agredido sexualmente a pesar de su estado de somnolencia debido a la ingesta de alcohol.
Finalmente, la víctima consiguió salir de la habitación y se trasladó a otra de las habitaciones de la casa, a donde más tarde accedió el presunto segundo agresor, quien le pidió que le acompañara al baño, donde la agredió sexualmente.
Penas e indemnizaciones
A consecuencia de estos hechos, denunciados por la madre de la menor, la víctima sufriría hoy estrés postraumático, baja autoestima e inseguridad, así como síntomas de depresión y ansiedad, además de síntomas somáticos.
Para el primero de los acusados, la Fiscalía pide para él nueve años de prisión, más ocho años de libertad vigilada y una indemnización de 18.000 euros por los daños morales causados. Para el segundo, pide seis años de prisión, cinco años de libertad vigilada y 10.000 euros de indemnización a la víctima.
El juicio tendrá lugar el próximo 15 de julio, a las 9:30 horas, en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.