Este evento tradicional tuvo lugar en el municipio tinerfeño de La Laguna y se celebró en un recinto habilitado con 670 mesas

El tradicional Baile de Magos por San Benito Abad, en el municipio tinerfeño de La Laguna, congregó este viernes a más de 12.000 personas, que se acercaron hasta el recinto habilitado para llegar las 670 mesas a disposición de la ciudadanía por parte del Ayuntamiento.

Más de 12.000 personas se reunieron en el tradicional Baile de Magos de San Benito Abad. Imagen cedida por el Ayuntamiento de La Laguna

En un comunicado de la institución local, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, enfatizó el magnífico ambiente que se vivió entre el casco histórico y Marqués de Celada, “donde nadie ha querido perderse esta cita que ya es una referencia a nivel insular y regional, gracias a la gran expectación que ha ido generando en los últimos años».

Amplia agenda musical

La agenda musical de este Baile de Magos arrancó a los pies de la torre de La Concepción, desde las 21:30 horas, de la mano de las agrupaciones folclóricas Guantejina, San Borondón, Aguaribay, Princesa Iraya y El Chirato.

A partir de las 22:00 horas comenzaron las parrandas en el escenario de la calle Marqués de Celada. Una hora después se iniciaron las actuaciones de las orquestas canarias en los escenarios de San Benito (Maquinaria, Tropin y Sabrosa) y de la plaza de La Concepción (Cuevas de Lino, Los Muchachos y La Cirila).

Imagen cedida por el Ayuntamiento de La Laguna

Según el dispositivo de seguridad integrado por Policía Local, Policía Nacional, Policía Canaria, Protección Civil y Guardia Civil, entre otros, la noche se desarrolló con normalidad y sin incidentes reseñables.

La programación festiva continuará este fin de semana con el Baile de Magos Infantil, el paseo de las agrupaciones de mayores y el Festival 8 Islas. El domingo llegará el acto central con la Romería Regional de San Benito Abad, la única de Canarias que cuenta con esta distinción.