El Baile de Magos contará con 670 mesas, tres pantallas gigantes para seguir el España-Bélgica del Mundial y un amplio dispositivo de seguridad

El Baile de Magos de San Benito vuelve a llenar hoy de tradición las calles de La Laguna / Imagen de archivo Baile de Magos 2023, ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

La Laguna vive este viernes 10 de julio una de las noches más esperadas de su calendario festivo con la celebración del Baile de Magos de San Benito Abad, una cita que volverá a reunir a miles de personas ataviadas con la vestimenta tradicional canaria para disfrutar de una velada marcada por la gastronomía, el folclore y las costumbres populares.

670 mesas para una de las citas más multitudinarias

El recinto del baile se distribuirá entre el entorno de la iglesia de La Concepción y la calle Marqués de Celada, donde se han instalado 670 mesas, el máximo permitido por el dispositivo de seguridad diseñado para el evento. El Ayuntamiento de La Laguna recordó que esta cifra no podía ampliarse para garantizar el correcto desarrollo de la celebración y la seguridad de los asistentes.

Como cada año, se espera que vecinos y visitantes llenen las calles del casco histórico con los trajes típicos canarios, compartiendo comida tradicional y disfrutando de las actuaciones musicales previstas durante toda la noche.

Tres pantallas gigantes para seguir a España en el Mundial

La gran novedad de esta edición será la instalación de tres pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir en directo el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica, que coincide con la celebración del Baile de Magos.

Además, el Ayuntamiento ha decidido adaptar los horarios de las actuaciones musicales para que el encuentro no coincida con las intervenciones de las agrupaciones folclóricas y las parrandas, permitiendo que los asistentes puedan disfrutar tanto del fútbol como de la programación festiva.

Folclore, parrandas y música hasta la madrugada

La programación comenzará a partir de las 21:00 horas con el formato «Un baile, tres ambientes», repartido en distintos escenarios del recinto.

Durante la noche actuarán agrupaciones folclóricas, parrandas y orquestas, que pondrán música a una de las celebraciones más emblemáticas de las Fiestas de San Benito Abad, prolongando el ambiente festivo hasta la madrugada.

Un amplio dispositivo de seguridad

Para garantizar el buen desarrollo del Baile de Magos, el Ayuntamiento ha coordinado un amplio dispositivo de seguridad con la participación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y distintos servicios municipales.

El operativo prestará especial atención al control de accesos, la movilidad, la atención sanitaria y la seguridad en un evento que cada año reúne a miles de personas y que constituye uno de los actos centrales de las fiestas patronales laguneras.

Los más pequeños también tuvieron su protagonismo

Como antesala de la gran noche, San Benito acogió la segunda edición del Baile de Magos Infantil, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para acercar las tradiciones canarias a los más pequeños mediante actividades, música y vestimenta tradicional, reforzando el carácter familiar e intergeneracional de las fiestas.