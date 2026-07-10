La Policía Nacional detiene al segundo presunto implicado en el atraco a la joyería de El Mirador y mantiene la búsqueda del resto de los autores

Detienen a otro hombre por el atraco a una joyería de un centro comercial en Las Palmas

La Policía Nacional ha detenido a otro hombre por su presunta implicación en el atraco perpetrado el pasado martes por cuatro individuos en una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Canarias.

Los agentes lograron su arresto la noche de este jueves, han indicado las fuentes policiales.

Se trata del segundo de los supuestos atracadores que se ha conseguido localizar tras las investigaciones que mantiene la Policía, que continúa trabajando para el «total esclarecimiento de los hechos» y la detención del resto de implicados, han informado las fuentes policiales.

Según la Policía, los cuatro ladrones accedieron al establecimiento y, mediante el uso de un extintor y objetos contundentes, fracturaron varias vitrinas para sustraer diversas joyas del comercio, cuyas empleadas lograron abandonar la joyería, sin que consten lesiones personales.

Los autores huyeron posteriormente del lugar en un vehículo que figuraba como sustraído en la zona de Ojos de Garza, que fue localizado poco después por los agentes en el marco del dispositivo policial desplegado tras recibir el aviso.

Así mismo, en el interior del vehículo fueron hallados efectos relacionados con el robo, entre ellos etiquetas de joyas, un expositor, un extintor y otros objetos de interés para la investigación, según las fuentes policiales.