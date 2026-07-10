Educación inclusiva, psicología realista y humor de cómica en ‘Tiempo de Alisios’

El magacín de La Radio Canaria, sábado y domingo de 8:00 horas a 11:00 horas, charlará con Javier Choren, director del ‘Proyecto Suma’, con el psicoterapeuta Buenaventura del Charco y con la cómica Eva Soriano

La periodista Mónica Bolaños, junto al equipo y los colaboradores, se pondrá al frente del magacín de fin de semana de La Radio Canaria, sábado y domingo de 08:00 horas a 11:00 horas, para ofrecer en riguroso directo la mejor combinación del Archipiélago en actualidad, cultura y entretenimiento veraniego.

Mónica Bolaños dirige y presenta ‘Tiempo de Alisios’ en La Radio Canaria

Educación y psicología

El sábado, la sección ‘Bueno de Boca’ recibirá a dos especialistas en los campos de la Educación y la Picología. «Hablaremos, primero con Javier Choren, director del ‘Proyecto Suma’ y defensor de un modelo de escuela inclusiva mediante la práctica del deporte y el baloncesto. Nos contará detalles sobre la experiencia práctica de este proyecto cuya demanda sigue creciendo, al punto de que prepara ya su octava edición», avanza Mónica Bolaños, responsable de ‘Tiempo de Alisios’.

Javier Choren, director del ‘Proyecto Suma’ y defensor de un modelo de escuela inclusiva mediante la práctica del deporte

Justo después llegará el turno para al psicólogo sanitario y psicoterapeuta Buenaventura del Charco. «Con Del Charco la conversación nos acercará a su visión de una psicología más realista y humana. Será un espacio abierto en una conversación sin tapujos», concluye Bolaños.

Buenaventura Del Charco, psicólogo sanitario y psicoterapeuta

Poco antes de estas charlas, el sábado arrancará, como es habitual, con la tertulia de periodistas que desgranará la actualidad regional, nacional e internacional. Una sección que dará paso a ‘la canción del verano’ con un invitado académico, Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que comentará para los oyentes de ‘Tiempo de Alisios’ sus recuerdos veraniegos y la banda sonora que los acompaña.

El calor y sus consecuencias será el tema central de la ‘sección de actualidad’ y ‘Tiempo de Alisios’ aprovechará para insistir en las precauciones a tomar de cara a esta canícula de verano. La ‘sección musical’, con Héctor Martín, director y conductor de ‘Canción a Quemarropa’, propondrá un viaje al pasado, en concreto, al año 1976 con la música de Marvin Gaye.

Eva Soriano, cómica

Cómica

Este sábado el humor se adueñará de La Radio Canaria. Visitará el magacín ‘Tiempo de Alisios’ la cómica Eva Soriano días antes de su esperado espectáculo ‘Disfrutona’ que llevará a escena en el Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran Canaria. «Pero no solo hablaremos de su visita a la Isla, nos meteremos de lleno en su ácida disección sobre las complejas, surrealistas y siempre complicadas relaciones interpersonales», comenta Bolaños.

El domingo ‘Tiempo de Alisios’ arrancará con buena música. Rubén Mayor, al frente de la sección ‘Magma Mía’, invitará a escuchar algunos temas de ayer «pero de una manera diferente», apostilla Bolaños. No faltará la sección ‘La canción del verano’, y el habitual colaborador Carlos García hará un resumen intencionado de algunas noticias curiosas relacionadas, en esta entrega, con platos y alimentos de grandes dimensiones.

Viajes single

El espacio de ‘Viajes y aventuras’ hablará sobre las opciones que tienen aquellas personas que deciden viajar solas/os y que planifican este viaje individual con la intención de unirse a un grupo o de conocer gente. Sea cual sea el tipo de vacaciones que se escoja, un libro siempre será una buena compañía. En ‘Tiempo de Alisios’ apuestan por la lectura y, por ello, el domingo volverá a contar con librerías que darán consejos a tener en cuenta al momento de la elección de lecturas veraniegas.

Clemente González, director y conductor de ‘De Campo y Mar’, pondrá al día la agenda de festejos populares y tradiciones en directo desde la Romería de San Benito Abad, en La Laguna. Al cierre de ‘Tiempo de Alisos’, una nueva edición del juego ‘Con sabor canario’ a la que se suman profesionales de La Radio Canaria. Adrián Brito y Juan Delgado, (sábado), y Laura Plasencia y Raquel de Jorge, (domingo), los cuatro se enfrentarán para obtener la distinción «quién sabe más de Canarias».

‘Tiempo de Alisios’ mantendrá durante el verano su cita con la información y el entretenimiento en La Radio Canaria.