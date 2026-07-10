Talentos ‘De Campo y Mar’ en Canarias

El magacín sobre sector primario de La Radio Canaria emite este sábado, entre las 11:00 horas y las 13:00 horas, un especial sobre jóvenes de Canarias que han encontrado un modo de vida en la agricultura, la pesca, la ganadería y productos transformados

‘De Campo y Mar’ presentará este sábado en La Radio Canaria, entre las 11:00 horas y las 13:00 horas, a jóvenes de Canarias cuya edad no supera los 35 años y que han encontrado en las actividades del sector primario su medio de vida y su vocación.

El magacín ‘De Campo y Mar’ conversará con jóvenes de todas las Islas que han optado por las actividades económicas del sector primario. Agricultoras/es de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria que han logrado cosechar verduras de primer rango. Setas en Tenerife que son codiciadas por su calidad, gofio en La Gomera multipremiado por su sabor y cualidades. Viticultores de El Hierro y La Palma cuyos vinos se asoman a mesas y restaurantes como caldos de excelencia. Batata de Lanzarote y derivados transformados de este tubérculo con el sello ‘Sal de Jable’, o quesos que elabora una joven ganadera en El Hierro y su espectacular ‘mantequilla de cabra’.

La mantequilla de cabra es un producto artesanal en la isla de El Hierro

«Dedicamos el programa a un grupo de jóvenes de todas las Islas porque en todas se ha vuelto la mirada hacia el sector primario. Es importante que se conozca el trabajo de estos jóvenes y el apoyo que logran de parte de la Administración cuando las cosas se hacen bien y con proyectos viables», asegura Clemente González, director y conductor de ‘De Campo y Mar’.

La vuelta a la agricultura, a la ganadería o a la pesca está suponiendo para muchos un descubrimiento que, en no pocos casos, añade un plus de vocación. «Es una realidad que se puede volver al campo y al mar con éxito asegurado. Todo depende de que el proyecto cuente con un plan bien trazado de viabilidad, ahí es donde las ayudas desde las Administraciones funcionan», apostilla González.

Economía circular

Las actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas movilizan múltiples recursos. Detrás de cada verdura, fruta, peces o ganado hay productos fitosanitarios, abonos, herramientas de labranza, combustible, agua, electricidad, mano de obra. «Debemos ser conscientes también de que un pequeño terreno agrícola, como suelen ser en Canarias, requiere trabajo manual y esto significa, por ejemplo, que la agricultura en las Islas es una actividad heroica. Los viñedos de Lanzarote son un buen ejemplo de esto», señala el director del programa.

Viñedos en Lanzarote

‘De Campo y Mar’ se ocupará, además, de la actividad económica posterior a los productos, así, por ejemplo, de los productos elaborados a partir de leches, batatas o frutas o de la restauración que hace del producto de cercanía su sello de calidad.

Cadena humana

«Detrás de cada queso, cada miel, sal o aceite de oliva virgen, hay paisaje, costumbres, tradiciones, historia de hombres y mujeres que dedican su tiempo. Debemos tener presente cuando decimos que los productos de Canarias son caros que cuando hablamos de actividades del primer sector, y sus derivados, en Las Islas, estamos hablando de una actividad que reparte el dinero en una cadena humana enorme. Esto es auténtica economía circular», concluye el director de ‘De Campo y Mar’.

Molino de gofio en La Gomera

El programa ‘De Campo y Mar’ de La Radio Canaria continúa su recorrido por las Islas poniendo el acento en las oportunidades que ofrece el sector primario.