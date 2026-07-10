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CL Tenercina vs CL Santa Rita | Final Torneo Disa-Gobierno de Canarias Categoría Femenina

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CL Tenercina y CL Santa Rita buscan ganar la final del Torneo Disa-Gobierno de Canarias de Categoría Femenina en el Terrero de Santa Rosa de Lima en Guamasa

Una de las citas destacadas de la temporada desde el Terrero de Santa Rosa de Lima en Guamasa (La Laguna), la esperada final que va a enfrentar a los dos mejores equipos de la competición femenina: el CL Tenercina de La Palma ante el CL Santa Rita de Gran Canaria.

Para llegar a esta final; el equipo palmero, que acabó líder invicto la fase regular, superó en la ronda de cuartos de final al CL Maninidra de Ingenio y en semifinales al CL Candelaria de Mirca en el duelo insular palmero.

Por su parte, el CL Santa Rita (actual subcampeón del Torneo) eliminó en la ronda de cuartos de final al CL Roque Nublo y en semifinales dejó fuera al vigente campeón, un Unión Tetir que no podrá revalidar el título de la pasada temporada.

Es la quinta final regional consecutiva para el equipo de Lomo Los Frailes y es el gran dominador de la lucha femenina en el siglo XXI con 12 títulos en las últimas 14 temporadas.

Horario y dónde ver la luchada

  • En directo este domingo, 12 de julio, 11:40 horas, en la plataforma Canarias Play
  • En directo en el canal de Deportes de TVC en YouTube
  • En directo en www.rtvc.es

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