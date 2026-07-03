El terrero Mencey Tegueste se convertirá en el epicentro de la Lucha Canaria en 18 y 19 de julio con la Gran Final a 4 del Torneo DISA Gobierno de Canarias de primera categoría

Una final «Champions» para el deleite de una afición entregada / Federación de lucha canaria

La Lucha Canaria volverá a vivir dos nuevas jornadas históricas con la celebración de la Final a 4 del Torneo DISA Gobierno de Canarias el 18 y 19 de julio de 2026 en la denominada popularmente como `catedral de la lucha canaria´ el terrero Mencey Tegueste que se vestirá de gala para acoger tres luchadas de máximo interés y repercusión. La Final de la `Champions´ de la Lucha Canaria.

Tegueste se viste de gala

El Ayuntamiento de Tegueste se prepara para recibir a la amplia familia del vernáculo deporte y para ello ampliará el aforo de la instalación ante la enorme demanda que va a tener la cita más importante del año, por eso su alcalde, Norberto Padilla, está seguro que el municipio será el “anfitrión ideal para aquellos que lleguen desde todas las islas”. Para ello se preparan zonas de aparcamiento “de las que se podrá acceder rápidamente al terrero y a la ‘Fan Zone’ dónde quiénes vengan disfrutarán de las excelencias del municipio”.

La directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández, señaló que “este formato, con el que volvemos a repetir esta temporada, es un acierto para la competición, porque permite reunir a cuatro aficiones en una misma isla y convierte a la lucha canaria en el centro de atención del deporte canario durante todo un fin de semana”.

Hernández añadió que “esta edición llega con una emoción aún mayor, después de unos cuartos de final muy igualados, y supone el colofón a una temporada apasionante de lucha canaria”.

Para Francisco Rivero, presidente de la Federación de Lucha Canaria, la cita permite “elevar nuestro deporte a cotas altísimas en presencia en medios de comunicación que trasciende nuestro territorio”. Y que la Final a 4 “está muy abierta” visto la igualdad que se vivió en los cuartos de final donde 3 de las eliminatorias se decidieron por detalles, lo que se trasladará a un gran espectáculo en Tegueste.

Cuatro aspirantes al título

Estuvieron presentes representantes de los 4 clubes finalistas. El vigente campeón, Chimbesque, destacó la “gran dificultad” que les ha correspondido al quedar encuadrados en la semifinal con el anfitrión, Tegueste.

Un respeto recíproco como reconoció el puntal A teguestero, Mamadou Cámara, que no esconde el enorme nivel mostrado por su rival que sólo perdió un encuentro en todo el torneo regional y que cuenta con “uno de los mejores luchadores de Canarias” en referencia al jefe de filas del Chimbesque, Eusebio Ledesma.

La otra semifinal mide a un Tamanca que afronta esta histórica primera cita regional para ellos con “ilusión, pero conscientes de la dificultad” que supone medirse a un rival que ha demostrado una gran regularidad en la fase de grupos y en cuartos.

Enfrente estará el Unión Gáldar, que lidera el puntal A, Alberto Zamora, que no pudo estar presente, pero sí su presidente, Rayco Ramírez, quien puso en valor el buen momento de su equipo y el de “un rival complicado de luchar y un equipo que cuenta con una fuerte media”.

Palmeros y grancanarios serán los encargados de abrir la competición el sábado 18 de julio a las 16:00 horas, mientras que el derbi tinerfeño se disputará a las 20:00 horas. La gran final, el domingo a las 12:30 horas.