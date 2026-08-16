La Frontera reconoce la trayectoria de Francis Pérez con el título de Hijo Predilecto y homenajea su legado en la lucha canaria

La Frontera nombra a Francis Pérez, “Pollito de La Frontera”, Hijo Predilecto / FRESH CANARIAS/Víctor Rodríguez

El Ayuntamiento de La Frontera ha concedido al exluchador Francis Pérez, ‘Pollito de La Frontera’, el título de Hijo Predilecto en un acto celebrado en la noche de este viernes el Terrero Ramón Méndez, en el marco de la tradicional luchada en honor a Nuestra Señora de Candelaria.

Durante el acto también se ha desvelado una escultura en la Plaza de Candelaria de Francis Pérez junto a su hermano, Juan Pedro Pérez, en la brega, bajo el lema: “Dos hermanos unidos para siempre a la historia de la lucha canaria”.

La distinción como Hijo Predilecto reconoce la extraordinaria trayectoria deportiva de Francisco Pérez Machín, su aportación al desarrollo y prestigio de la lucha canaria y su contribución a proyectar el nombre de La Frontera y de El Hierro dentro y fuera de la isla.

Una noche para el recuerdo

Con las gradas llenas, el terrero se convirtió en el escenario de una noche cargada de emoción y simbolismo, en la que familiares, compañeros de la lucha, representantes institucionales y numerosos vecinos quisieron acompañar a Francisco Pérez Machín en un momento especialmente significativo de su trayectoria.

Durante el acto, el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, señaló el profundo significado de esta distinción: «Hoy vivimos uno de esos días que quedarán para siempre en la memoria colectiva de La Frontera. Nombrar Hijo Predilecto a Francisco Pérez Machín es reconocer la trayectoria de un deportista excepcional, pero también la calidad humana de una persona que siempre ha llevado con orgullo el nombre de nuestro municipio y de su isla, El Hierro».

Rodríguez Cejas hizo extensivo este reconocimiento a la figura de Juan Pedro Pérez, hermano de Francisco y también uno de los grandes nombres de la lucha canaria en El Hierro.

“Sería imposible hablar de Francis sin hablar de Juan Pedro. Ambos representan una época irrepetible de la lucha canaria y dejan un legado deportivo y humano que trasciende los títulos y las victorias. Su ejemplo de esfuerzo, respeto, compañerismo y amor por nuestro deporte seguirá siendo una referencia para las generaciones futuras”.

En el transcurso del acto, un emocionado Francis Pérez agradeció este reconocimiento, “no solo para mí, sino también para mi familia y amigos, que creyeron en mí, en especial a mi hermano Juan Pedro. Él fue la causa, y en este terrero empecé a dar mis pasos. Siempre llevaré a mi pueblo en mi corazón y quiero seguir representándolo con el cariño y el respeto que se merece”.