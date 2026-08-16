Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 17 de agosto

Este lunes comenzaremos la jornada con intervalos nubosos, más compactos por el Norte de las islas donde no se descartan unas gotas durante la madrugada. A lo largo de la mañana darán paso a cielos poco nubosos. Intervalos de evolución en medianías de La Palma y por el Sur de Tenerife. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas en costas 24 – 32ºC.

Imagen RTVC

El viento soplará del NE moderado, con intervalos fuertes en las costas del Sureste y Noroeste de las islas más montañosas, rachas 50 – 60km/h. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, y la marejada en el resto con olas 1 – 1,5m de altura.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos por Norte y Nordeste, cielos despejados en el resto. Temperaturas agradables, 24 – 28ºC máxima. Y viento del Nordeste moderado.

La Palmas: Nubosidad baja por el Norte y Este, con alguna gota en medianías, e intervalos de evolución en el resto. Temperaturas sin cambios, y alisio flojo a moderado.

La Gomera: Nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre, y mucho sol en el resto. Las temperaturas no cambiarán, y el viento será del Norte-Nordeste moderado.

Tenerife: Intervalos nubosos matinales y numerosas horas de sol. Por el Sur, nubosidad de evolución, más compacta en horas centrales del día. Temperaturas sin cambios, máximas 24 – 31ºC en la costa. Y viento del Nordeste moderado.

Gran Canaria: Cielos despejados salvo intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas máximas más altas 25 – 32ºC en costas. Viento del Nordeste moderado, más intenso en las costas Sureste y Oeste.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que darán paso al sol. Temperaturas agradables, y viento alisio flojo a moderado, más intenso en la mitad Sur.

Lanzarote: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto. Temperaturas sin cambios, valores agradables, y viento del Nordeste moderado.

La Graciosa: Menos nubes que en jornada anteriores. Temperatura máxima de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Nordeste 15 – 30km/h.