Además, agradeció a los integrantes de Calínico su trabajo y su compromiso con el análisis y la evolución del turismo en Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado que así lo puso de manifiesto el alcalde José Manuel Bermúdez, durante una recepción a varios integrantes de Calínico Hoteleros por Tenerife, quienes hicieron entrega de un ejemplar de la publicación ‘Turismo en Tenerife, historias que conectan’, una obra que reúne la memoria, las experiencias y las reflexiones de profesionales con una dilatada trayectoria en el sector turístico de la isla.

El alcalde de Santa Cruz reconoce el papel de los profesionales en la historia turística de Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Bermúdez puso en valor la aportación de este colectivo al conocimiento y análisis de una actividad fundamental para Tenerife y destacó la importancia de preservar la memoria del sector para afrontar sus próximos desafíos.

«La publicación recoge la memoria, las experiencias, las reflexiones y el trabajo de un colectivo de profesionales del sector turístico, además de poner en valor todo el conocimiento acumulado durante años sobre una actividad fundamental para nuestra isla», señaló el regidor.

Además, agradeció a los integrantes de Calínico su trabajo y su compromiso con el análisis y la evolución del turismo en Tenerife.

Los nuevos retos del sector

«Conocer esa trayectoria es fundamental para afrontar los retos que tiene por delante el sector y seguir avanzando sobre el conocimiento y la experiencia acumulados durante décadas», añadió.

También destacó que «Turismo en Tenerife, historias que conectan» constituye «una aportación que permite relacionar la evolución del turismo de la isla con los desafíos actuales y las oportunidades de futuro porque es un libro que conecta pasado, presente y futuro y que nos recuerda que el desarrollo turístico de Tenerife también se ha construido a partir del esfuerzo, la experiencia y el conocimiento de muchas personas que han dedicado buena parte de su vida profesional a este sector«.