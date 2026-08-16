El Rocasa Gran Canaria vence en el derbi canario de la segunda jornada del V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán

El Rocasa Gran Canaria arrolla al Zonzamas en el V Torneo Servatur Costa Mogán / Rocasa Gran Canaria

La afición del balonmano pudo disfrutar este sábado en Telde de una intensa jornada con dos grandes partidos disputados en el pabellón insular Antonio Moreno en el marco del V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán. Rocasa Gran Canaria superó a Zonzamas Plus Car Lanzarote en un vibrante derbi canario mientras que Michalovce superó a Porriño en el último segundo de partido.

En el derbi entre equipos canarios de Liga Guerreras, Rocasa y Zonzamas vivieron un duelo de alternativas y muchos altibajos, frutos de la acumulación de trabajo de la actual pretemporada que viven ambos equipos canarios. Las locales arrancaron el partido como un ciclón. Su acierto de cara a portería y la gran defensa realizada permitieron a las de Dejan Ojeda marcharse en el marcador con un 4-0 de inicio.

Supo reaccionar el equipo conejero para cerrar la brecha en el marcador, y aunque durante toda la primera parte mandó Rocasa, el Zonzamas llegó a poner el 9-7 en el electrónico en el ecuador del primer tiempo. Rocasa respondió al intento de remontada con un parcial de 4-0 (13-7) para poner la máxima diferencia del partido hasta ese momento. Pero esto a su vez fue rápidamente respondido con otro idéntico parcial, esta vez por parte de las visitantes (13-11).

En la recta final de la primera mitad aparecieron las paradas de Ana Palomino y la calidad de cara a portería de María Zaldúa para girar la balanza en favor del Rocasa Gran Canaria, que consiguió llegar al descanso con cuatro goles de ventaja (18-14).

El Rocasa se hace fuerte

El Rocasa Gran Canaria siguió en la segunda parte sin levantar el pie del acelerador, y Zonzamas aceptó el reto para plantear un partido abierto por parte de ambos conjuntos. Los contragolpes se repetían a un lado y otro de la cancha y el marcador fue acumulando goles sin cesar.

Pero sin duda, más acertadas estuvieron las jugadoras del equipo teldense, que quisieron dejar claro por qué son las actuales campeonas de Liga Guerreras. Y es que a pesar de que Zonzamas se acercó con el 21-19, las de Dejan Ojeda pusieron la directa para entrar en los últimos 10 minutos de partido con seis goles de ventaja (28-22).

El Zonzamas encontró muchísimas dificultades en su ataque, y cuando encontraba vías a la portería, aparecía Lulu Guerra que realizó diferentes paradas de muchísimo mérito. En ataque la recientemente fichada Alba Tort y la canterana Noemí Artiles aportaron goles y electricidad en los minutos finales para cerrar una gran victoria por 10 goles (35-25) para el conjunto local.

Así, el Rocasa Gran Canaria tendrá la oportunidad de llevarse el torneo si consigue vencer en su partido de este domingo (12:00 horas) ante el conjunto eslovaco de Michalovce. Los dos conjuntos se jugarán salir campeón de este V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán.

“Significa mucho para el municipio tener esta competición en nuestro pabellón porque se vuelve a hablar bien del deporte en Telde” aseguró Cristhian Santana, concejal de deportes de Telde. Además, Santana también destacó la oportunidad para los aficionados: “el club podrá entrenar y prepararse para la competición con rivales de gran nivel, y los aficionados pueden disfrutar del mejor balonmano en nuestra ciudad”.

Michalovce vence remontando a Porriño

En el primer partido de la tarde las eslovacas de MSK IUVENTA Michalovce remontaron ante Conservas Orbe Zendal BM Porriño para sumar su primera victoria del torneo.

Ambos equipos plantearon un partido de gran ritmo que llegó con un 13-14 a favor de las eslovacas al descanso. En la segunda parte, la gran actuación de la portero de Porriño y el acierto en ataque permitió a las gallegas obtener una ventaja de hasta 4 goles (23-19).

Sin embargo, las campeonas eslovacas ajustaron en defensa y fueron más efectivas en ataque y consiguieron dar la vuelta al marcador con un gol en los últimos segundos del tiempo reglamentario tras una enorme parada de su portera para llevarse la victoria (25-26)

Así, Michalovce suma un empate y una victoria, mientras que Porriño se queda con un balance de una victoria y una derrota. Mismo balance para Rocasa, que perdió este viernes y ganó el encuentro de este sábado. Zonzamas solo pudo sumar el empate del viernes ante el equipo eslovaco.

Este domingo se decidirá el V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán con los partidos Conservas Orbe Zendal vs Zonzamas Plus Car Lanzarote (10:00 horas) y Rocasa Gran Canaria vs MSK IUVENTA Michalovce (12:00 horas).