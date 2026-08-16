La XI Famara Total culminó tras tres jornadas de competición, con Yoel de Paz y Anya Lamprecht firmando el doblete tras imponerse también en la Vertical Nocturna

Alejandro Mayor y Yasmina Castro conquistan la distancia reina de la XI Famara Total / Ayuntamiento de Teguise

El Ayuntamiento de Teguise cerró este sábado la XI edición de la Famara Total, una cita deportiva que volvió a reunir en Caleta de Famara a corredores, familiares y aficionados durante tres jornadas de competición y que tuvo como vencedores de la distancia reina, de 45 kilómetros, a Alejandro Mayor Guzmán y Yasmina Castro Chacón.

La jornada comenzó a las 7:00 horas con la salida de los 45 kilómetros y continuó durante la mañana con el resto de modalidades. Las condiciones meteorológicas, con cielos cubiertos durante las primeras horas, acompañaron el desarrollo de las pruebas y permitieron afrontar con temperaturas moderadas los exigentes recorridos por el entorno de Famara.

En la categoría masculina de los 45 kilómetros, Alejandro Mayor Guzmán, del C.D. Oso Canarias Cultural Vertical consiguió la victoria, seguido por Yonet González Ramos, y Octavio León Díaz, del C.D. Stone.

En categoría femenina, Yasmina Castro Chacón, del Tinganar, se proclamó vencedora. Raquel Rivero Delgado, del Aiadelante Team Tenerife, fue segunda y Vianney González Luis completó el podio.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, felicitó a los vencedores y a todos los participantes y destacó que “la Famara Total es ya una prueba muy ligada a La Caleta y, especialmente, a los caleteros y caleteras, que la sienten como propia y se implican cada año para que siga creciendo. Ese respaldo del pueblo, unido al trabajo de la organización y de todas las personas que colaboran, es una de las claves para entender lo que representa hoy esta prueba para Teguise”.

Doblete de Yoel de Paz y Anya Lamprecht

Los 25 kilómetros dejaron otro de los resultados destacados de la edición. Yoel de Paz Baeza, del WildTrailProject, consiguió la victoria masculina, mientras que Anya Lamprecht Alfonso, del C.D. Latitud 29º, se impuso en categoría femenina.

Ambos completaron así un doblete en la XI Famara Total después de haberse proclamado también vencedores de la Vertical Nocturna disputada el jueves.

En los 15 kilómetros, las victorias fueron para Ione Guerra Almeida, del Arista Pro Team, e Ildiko Csilla Biro, del JCHRunning. Por su parte, Tinguaro Quintero del Rosario, del Tenerife CajaCanarias y María Camacho Pérez, del Club Atletismo Brisas de El Paso, fueron los vencedores de los 7,5 kilómetros.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teguise, Alejandro Ramírez, realizó una valoración positiva de esta undécima edición y agradeció “el esfuerzo de todos los corredores y el trabajo de la organización, voluntariado, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, fundamentales para que una prueba de estas características pueda desarrollarse con todas las garantías”.

Tres jornadas de deporte en Caleta de Famara

La XI Famara Total comenzó el jueves con la celebración de la Vertical Nocturna, continuó el viernes con la Famara Chinijos y culminó el sábado con las distancias de 45, 25, 15 y 7,5 kilómetros, además de la modalidad de senderismo.

Esta prueba deportiva estuvo organizada por el Ayuntamiento de Teguise, contó para su desarrollo con los servicios de organización de Cronoline Eventos y con la colaboración del Cabildo de Lanzarote y Lanzarote Sports Destination.