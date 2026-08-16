La delantera del Costa Adeje Tenerife, Carlota Suárez, volvió a disputar minutos este sábado ante el Atlético de Madrid en el Trofeo Teide, casi cuatro meses después de su último partido

Carlota Suárez: “Era un sentimiento que me hacía falta volver a notar” / CD Tenerife Femenino

Volver a pisar el césped, compartir de nuevo minutos con sus compañeras y sentir otra vez el ritmo de un partido. Para Carlota Suárez, la final del Trofeo Teide ante el Atlético de Madrid tuvo un significado especial más allá del resultado. Casi cuatro meses después de su último encuentro, la delantera del Costa Adeje Tenerife volvió a competir, disputando los últimos minutos del encuentro desde su entrada al terreno de juego en el minuto 69.

El 26 de abril, ante el Sevilla FC en el Heliodoro Rodríguez López, Carlota disputaba sus últimos minutos del curso. Antes, a finales de noviembre, una lesión en la cadera la había obligado a parar y, posteriormente, en diciembre, tuvo que pasar por quirófano. Aquella intervención la mantuvo durante un largo periodo alejada de los terrenos de juego y condicionó buena parte de una temporada en la que, pese a las dificultades, consiguió firmar siete goles.

Ahora, su regreso supone también recuperar una pieza ofensiva para el Costa Adeje Tenerife. La atacante vuelve a incorporarse progresivamente a la dinámica competitiva y se presenta como una alternativa más para el frente de ataque blanquiazul de cara a una temporada en la que el equipo podrá contar con una Carlota que busca recuperar su regularidad.

“Estoy muy contenta. Era un sentimiento que me hacía falta volver a notar y, sobre todo, volver a estar con el equipo, porque cuando estás fuera se echa mucho de menos”, reconoció Carlota después de sus primeros minutos de la pretemporada.

Volver a encontrar las sensaciones

El regreso ante el Atlético de Madrid fue también una primera toma de contacto con el ritmo competitivo. Carlota sabe que todavía necesita tiempo para recuperar su mejor versión, pero las sensaciones que se llevó de Los Cuartos fueron positivas.

“Me he sentido cómoda. Todavía me falta acostumbrarme al juego y, sobre todo, al ritmo de mis compañeras, pero me voy muy contenta con los balones que he tocado y con haber podido mantenerlos”, explicó. Una faceta que considera especialmente importante dentro del juego del equipo: “Sé que es algo que el equipo necesita de mí y que ayuda mucho a nuestro juego”.

Por delante queda todavía un último compromiso de preparación. El próximo jueves, en Agadir, la plantilla tinerfeña cerrará su pretemporada, una nueva oportunidad para que la delantera siga acumulando minutos y recuperando sensaciones antes del comienzo de la competición.

“Quiero seguir sumando minutos, encontrarme cómoda sobre el césped y, sobre todo, entenderme con las compañeras nuevas”, señaló. Carlota también reconoció que cerrar la preparación con una victoria supondría un impulso antes de afrontar un estreno especialmente exigente: “Sería maravilloso terminar así la pretemporada y poder empezar la Liga de la mejor manera posible, aunque sabemos que nos espera un rival muy complicado”.

Ese rival será el FC Barcelona, en el Johan Cruyff. Un escenario de máxima exigencia para comenzar una Liga F Moeve en la que Carlota quiere volver a sentirse protagonista y poner su trabajo y sus goles al servicio del equipo.

Las ganas que quedaron pendientes

Después de todo lo vivido durante el último curso, la delantera encara ahora la nueva temporada con una motivación especial. Las ganas acumuladas durante los meses en los que no pudo competir se han convertido ahora en un estímulo para afrontar el nuevo reto.

“Me quedan las ganas que me faltaron por gastar la temporada pasada, más todas las que tengo para esta nueva temporada. Por eso se multiplican”, afirmó.

Carlota quiere que esas ganas se traduzcan en minutos, confianza y, sobre todo, goles. Sabe lo que puede aportar cuando consigue tener continuidad y no esconde uno de sus principales objetivos para el nuevo curso.

“Quiero seguir sumando minutos y sintiéndome cómoda. Y si puedo ayudar al equipo marcando goles, mucho mejor”, apuntó.

Los siete tantos de la pasada temporada quedaron condicionados por las circunstancias de un curso en el que apenas pudo encadenar continuidad. Ahora, la delantera quiere que la nueva campaña le permita recuperar esa regularidad y ofrecer al cuadro de Yerai Martín una nueva alternativa ofensiva, con la ambición de volver a ser una pieza importante dentro del equipo.

El camino acaba de comenzar. El regreso ante el Atlético de Madrid ha sido el primer paso después de meses de espera y trabajo. Agadir será la última prueba antes de que llegue la competición y, después, el Johan Cruyff. Un comienzo exigente para el conjunto blanquiazul que recupera una pieza más para su ataque y para una Carlota Suárez que, sobre todo, vuelve a tener lo que tanto echaba de menos: minutos, compañeras y fútbol.