La investigación se inició después de que se recibiera un aviso alertando de la existencia de varios vehículos que presentaban daños de consideración en una avenida de Costa Teguise

Agentes de la Guardia Civil. Imagen de recurso Guardia Civil

La Guardia Civil de Lanzarote ha investigado a tres personas como presuntas autoras de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos en Costa Teguise, tras una actuación desarrollada a raíz de varios hechos ocurridos en esta localidad.

La investigación se inició después de que se recibiera un aviso alertando de la existencia de varios vehículos que presentaban daños de consideración en una avenida de Costa Teguise, junto a una construcción inacabada conocida popularmente como «el esqueleto» de Costa Teguise.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que tres vehículos habían sido objeto de un mismo modus operandi, presentando fracturada la ventanilla del copiloto, orientada hacia la acera, mediante el lanzamiento de piedras de grandes dimensiones. Ante estos hechos, se inició la correspondiente investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los posibles responsables.

Análisis de las cámaras de seguridad

Los agentes recabaron y analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, observando a tres personas realizando las acciones descritas. Asimismo, durante el visionado de una de las grabaciones, los agentes reconocieron a uno de los presuntos autores.

Posteriormente, durante su declaración, esta persona identificó a los otros dos individuos que presuntamente participaron en los hechos investigados. Las gestiones practicadas permitieron determinar que los tres investigados residían en la citada construcción abandonada. Una vez finalizadas las diligencias, el correspondiente expediente policial pasó a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, Plaza nº 4, en funciones de guardia.