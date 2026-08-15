Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo, 16 de agosto

Este domingo aumentará la nubosidad en todo el archipiélago. Las nubes del oeste y sur de las islas occidentales serán de evolución. Además, son probables lloviznas o lluvias débiles, dispersas y ocasionales en las medianías del norte de las islas de mayor relieve, en las del sur de Tenerife, y quizá en Lanzarote.

Imagen RTVC

El tiempo más soleado lo encontraremos en las cumbres de La Palma y de Tenerife a más de 1800 m de altitud, en la mitad sur de Gran Canaria, y en las horas de mediodía en Fuerteventura y en el este y sureste de Lanzarote.

Las temperaturas bajarán un poco más en el interior y las medianías. Aun así, habrá zonas, sobre todo, de costa, con máximas rondando o superando los 30ºC. El viento soplará del nordeste flojo a moderado.

En la mayor parte de las playas y zonas de baño se esperan olas de más de un metro de altura.

El tiempo por islas:

El Hierro: Nubosidad variable, no es descartable algún chubasco disperso ocasional, también ratos de sol y temperaturas agradables.

La Palma: Cielo despejado en las cumbres a más de 1800 m de altitud. Nubes bajas y de evolución en el resto, se alternarán con claros y con algo de lluvia débil o lloviznas.

La Gomera: Más sol que nubes en el sur y temperatura máxima de unos 30ºC. En las medianías del norte podría lloviznar o llover de forma débil.

Tenerife: Intervalos nubosos, con probables lloviznas o lluvias débiles ocasionales en las medianías del norte y quizá por la tarde en puntos de las del sur.

Gran Canaria: Abundante nubosidad en la mitad norte y quizá precipitaciones débiles ocasionales. Sol y temperatura veraniega en el sur.

Fuerteventura: Ambiente soleado en las horas de mediodía, antes y después predominarán las nubes. Viento alisio moderado.

Lanzarote: Cielo nuboso, que dará paso al sol en el este y sureste en las horas de mediodía. No descartables unas gotas

La Graciosa: Más nubes que sol, temperatura veraniega y viento del nordeste flojo a moderado