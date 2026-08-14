Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 15 de agosto

Este sábado lo más significativo será el descenso de temperaturas, especialmente en medianías y cumbres, aun así quedarán máximas 24 – 32ºC en costas. En el cielo veremos más nubes, especialmente por el Norte, incluso en medianías se podrían producir algunas lloviznas durante la tarde-noche. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos.

Imagen RTVC

El viento soplará del NE moderado a fuerte, con intervalos muy fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio durante la primera mitad de la jornada, rachas 50 – 70km/h. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, y la marejada en el resto con olas 1 – 2m de altura.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos por Norte y Nordeste, cielos despejados en el resto. Temperaturas en descenso, especialmente en cumbres. Y viento alisio moderado.

La Palma: Temperaturas más suaves, máximas 24 – 30ºC. Nubosidad baja por el Norte y Este, con alguna gota en medianías. Sol en el resto y viento del Nordeste moderado.

La Gomera: Nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre, y mucho sol en el resto. Las temperaturas marcarán varios grados menos, y soplará el alisio racheado.

Tenerife: Nubosidad baja por el Norte, más compacta en el Nordeste donde no se descarta alguna llovizna ocasional. Tiempo soleado en el resto Temperaturas en descenso, notable en zonas altas, máximas 24 – 31ºC en costas. Y viento alisio mod.

Gran Canaria: Cielos nubosos por el Norte y la capital, sin descartar unas gotas n medianías al final de la jornada. Sol en el resto ya sin calima, y menos calor, las máximas más altas 28 – 32ºC Sur. Viento del Nordeste moderado, a menos por la tarde.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que darán paso al sol, ya sin calima. Temperaturas algo más suaves, y viento alisio moderado, más intenso por el Sur.

Lanzarote: Intervalos de nubes bajas por el Norte y Oeste, y mucho sol en el resto. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Nordeste moderado.

La Graciosa: Más nubes que en jornadas anteriores. Temperaturas más suaves, máxima de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Nordeste 20 – 30km/h.