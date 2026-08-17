La GC-3 recupera la circulación en sentido sur tras completar en solo 16 días la impermeabilización del viaducto del Guiniguada

Reabren la GC-3 tras concluir con 13 días de adelanto las obras del Guiniguada / Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha reabierto la tarde de este lunes al tráfico la calzada en dirección sur de la GC-3 tras finalizar las principales obras de impermeabilización del viaducto del Guiniguada, unos trabajos que han concluido 13 días antes del plazo previsto inicialmente.

La Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda ha informado en un comunicado de que la actuación se ha ejecutado en 16 días frente a los 29 previstos, lo que ha permitido recuperar por completo la circulación en uno de los principales accesos viarios de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la jornada de este lunes, los operarios extendieron la última capa de rodadura con tres máquinas asfaltadoras de manera simultánea y pintaron las marcas viales antes de reabrir la vía al tráfico.

El nuevo pavimento incorpora un microaglomerado especial que mejora el drenaje del agua de lluvia respecto al asfalto convencional, según ha detallado la corporación insular.

Los trabajos de impermeabilización de los dos tableros del viaducto del Guiniguada han supuesto la extensión de más de 20.000 metros cuadrados de tela asfáltica sobre las calzadas de ambos sentidos, unas labores en las que se emplearon unas 300 bombonas de gas propano para soldar las telas.

Renovación del viaducto

Según el Cabildo, esta tecnología permitirá garantizar la estanqueidad de la infraestructura y evitar filtraciones de agua hacia el interior del cajón del tablero y sus cordones de acero, como ocurrió hace unos años cuando estos cordones se rompieron.

Antes de la impermeabilización, los operarios de Lopesan procedieron al fresado (raspado) previo de 10 centímetros del viejo asfalto hasta casi llegar a la estructura de hormigón de los puentes.

En total, en estos 16 días de trabajo se retiraron 1.650 metros cúbicos de asfalto antiguo en los dos tableros, para lo que fue necesario utilizar 138 camiones que transportaron estos restos hasta una planta de tratamiento.

Finalmente, y tras acabar con la extensión de las láminas impermeabilizantes, se procedió al asfaltado final de los dos puentes del viaducto con dos capas de asfalto, una intermedia y una de rodadura de microaglomerado.

La renovación sigue en marcha en la circunvalación

En el caso de la calzada en dirección norte se optó por asfaltarla y abrirla con la capa intermedia para no retrasar la apertura de este sentido a la circulación, por lo que las marcas viales en esta calzada están pintadas de amarillo.

En las próximas semanas, y en horario nocturno, se procederá a aplicar la capa de microaglomerado en este sentido.

La intervención forma parte del proyecto global de reasfaltado de 11 kilómetros de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, adjudicado por 18,7 millones de euros y actualmente en ejecución en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico.

La impermeabilización corresponde al Lote 2 de esta obra, que ejecuta Lopesan Asfaltos y Construcciones, y sólo en estos trabajos se van a emplear 2,2 millones de euros del montante total.

Según la previsión del Cabildo, estas obras de renovación del asfaltado de casi toda la circunvalación continuarán en las próximas semanas en horario nocturno para no afectar al tráfico y concluirán el próximo mes de noviembre.