Una de cada 4 personas que mueren en las carreteras canarias es un peatón

En las islas en lo que llevamos de año 7 personas han fallecido atropelladas, y 59 han resultado heridas

El año pasado fueron un total de 12 los fallecidos. Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de peatones fallecidos, solo detrás de Madrid. El 26% del total de muertes en las vías de las islas. Son 6 puntos por encima de la media nacional. Este 17 de agosto se celebra el Día mundial del Peatón.

Duración y distancia de los semáforos

Bernardo Hernández, divulgador de seguridad vial, explica que habría que mirar el tiempo que tardan los semáforos mientras están en verde y la distancia. «Cuando eres joven te da tiempo a cruzar con un coche a 50 metros, pero cuando eres mayor no te da tiempo».

En las islas en lo que llevamos de año 7 personas han fallecido atropelladas, y 59 han resultado heridas. RTVC

Una usuaria comenta que una persona con un bastón o con una silla de ruedas no le da tiempo. También, una conductora cuenta que muchas veces hay que avisar a otros conductores de los peatones que están cruzando porque «suelen ir mirando el móvil».

De hecho, el 35% de los peatones miran el móvil mientras cruzan por un paso de peatones, según la DGT. La impaciencia es otro factor de riesgo.