Cae una red criminal en Gran Canaria dedicada al robo, falsificación y recepción de cableado de cobre, ascendiendo el valor del material sustraído a más de 71.400 euros

Detenidas dos personas y cuatro investigadas por robar más de dos toneladas de cobre en Gran Canaria. Imagen Guardia Civil / Europa Press

La Guardia Civil de Gran Canaria ha culminado la operación INTELSAT con la detención de dos personas y la investigación de otras cuatro por su implicación en una red criminal dedicada al robo, falsificación y receptación de cableado de cobre, ascendiendo el material sustraído a más de dos toneladas con un valor de 71.443 euros.

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas ha explicado que los delitos se perpetraron de forma continuada en instalaciones de la empresa de red eléctrica en la provincia de Las Palmas entre los meses de marzo y julio de este año.

Por su parte, en el marco del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, el Equipo ROCA realiza inspecciones y controles minuciosos a los diarios-registro de las empresas gestoras de residuos. Fruto de esta fiscalización, los agentes detectaron la venta masiva de cobre por parte de un particular, arrojando un peso total de 2,1 toneladas de material.

Tras analizar las características del metal, los investigadores comprobaron que se correspondía con cableado de telecomunicaciones restringido.

Mientras, al ponerse en contacto con la empresa perjudicada, esta confirmó que estaba sufriendo sustracciones de material en su Estación Satelital del municipio de Agüimes. La valoración inicial del cobre ausente y la reposición de los daños causados a la infraestructura esencial asciende a un total de 71.443 euros.

Grandes volúmenes de carga

La investigación incluyó el control de ventas en chatarrerías de Gran Canaria y el visionado de las cámaras de seguridad, comprobando los agentes la existencia de un grupo organizado, el autor principal acudía siempre acompañado de otros colaboradores y utilizaban furgonetas industriales de alquiler para trasladar los grandes volúmenes de carga.

A pesar de las pesquisas iniciales, los autores mantuvieron su actividad delictiva introduciéndose nuevamente en el recinto para sustraer pletinas y más cableado.

Ante esta situación, se coordinó un operativo con el Puesto Principal de Agüimes que permitió interceptar una furgoneta el pasado mes de junio. En la actuación se detuvo a uno de los integrantes y se incautó un sello fraudulento.

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Justificantes de procedencia falsos

La red utilizaba este cuño falso para emitir justificantes de procedencia falsos y engañar de forma documental a las básculas de las recuperadoras.

El avance de la investigación desveló que, lejos de ser víctimas de un engaño, el personal de una de las empresas recuperadoras continuó comprando el material robado a los implicados a sabiendas del inicio de las pesquisas policiales.

Por último, la Guardia Civil ha indicado que el personal de la nave ignoró deliberadamente la procedencia ilícita de un material cuyo comercio está prohibido para particulares, facilitando el lucro de los autores y pudiendo haber incurrido en un presunto delito de receptación como persona jurídica.