El XXXI Torneo Balonmano Playa Ciudad de Arrecife reúne a 42 equipos en El Reducto y corona a “Y porque no?” y “Quienes somos pericos” como campeones sénior

Espectáculo en el Torneo Balonmano Playa Ciudad de Arrecife / Lanzarote Deportiva

La playa de El Reducto se convirtió este fin de semana en el epicentro del XXXI Torneo Balonmano Playa Ciudad de Arrecife, evento enmarcado dentro de las Fiestas de San Ginés 2026 y organizado por el CB San José Obrero. Desde primera hora de la mañana del sábado y hasta el mediodía del domingo, las tres pistas instaladas en la playa acogieron infinidad de encuentros de cada una de las categorías. Se coronaron como campeones absolutos “Y porque no?” en categoría femenina y “Quienes somos Pericos” en masculina.

A primera hora de la mañana del sábado arrancó el Torneo Balonmano Playa Ciudad de Arrecife, contando en esta edición con la participación de un total de 42 equipos de las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil y sénior. Durante toda la jornada del sábado se celebraron los encuentros de la fase preliminar, y el espectáculo sobre la arena de la playa de El Reducto se prolongó hasta cerca de las 9 de la noche.

El Reducto decide a los campeones

El domingo quedó reservado para la celebración de las semifinales de la categoría sénior masculino y femenino, y las finales de cada una de las categorías. La intensidad y el espectáculo iba en aumento en la playa de El Reducto. Las gradas instaladas se llenaban para disfrutar del juego que ofrecían los jugadores y jugadoras sobre la arena de la playa.

La categoría sénior femenina se decantó del lado de “Y porque no?”, tras imponerse en una igualada final a “Somos las que somos”. También fue bastante disputada la final sénior masculina, con la victoria para “Quienes somos pericos” ante “Carretera y manta y ron pa´ la garganta”.

El XXXI Torneo Balonmano Playa Ciudad de Arrecife se cerró con la entrega de trofeos, acto que contó con la presencia del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Deportes, Eli Merino, entre otros representantes de la capital. También estuvieron presentes el consejero de la Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Juan Monzón, y el presidente de la Federación Canaria de Balonmano, Blas Parrilla.

En la entrega de trofeos se premiaron a los dos primeros clasificados de cada una de las categorías. El premio a los jugadores más espectaculares recayó en Pedro Noda y Ainara Martín, los mejores jugadores del torneo fueron Mencey Pérez y Najara Gabaldón. Y el galardón a los mejores porteros recayó en Asael Mesa y Daniela de Marco.

El cuadro de honor del XXXI Torneo Balonmano Playa Ciudad de Arrecife 2026: