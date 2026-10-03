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Sorteo de la Copa del Rey 26-27: hora y equipos canarios de la primera eliminatoria

Virginia Gallo
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Este lunes, 5 de octubre, se sortea la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. Te contamos los equipos canarios, dónde ver el sorteo y los cuatro grupos

El sorteo de la Copa del Rey 2026-27 se celebra este lunes, 5 de octubre, a las 12:00 horas (hora canaria; las 13:00 en la Península) en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

Trofeo de la Copa del Rey / RFEF
Trofeo de la Copa del Rey / RFEF

Se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de la RFEF.

Entran en juego 112 de los 116 equipos participantes y saldrán 56 emparejamientos. Los cuatro equipos de la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid) quedan fuera de esta ronda y se incorporan en los dieciseisavos de final.

El Atlético Unión Güímar sigue en la eliminatoria previa: juega la vuelta el domingo 4 de octubre, a las 12:00 (hora canaria), con un 0-1 en contra. Si pasa, entrará en el sorteo de este lunes.

Fechas de la Copa del Rey 2026-27

Se trata de la 123.ª edición de la Copa del Rey. Diez de los equipos de la primera eliminatoria proceden de categorías territoriales y salen de la eliminatoria previa, que se juega a ida y vuelta entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre.

La RFEF fija la primera eliminatoria el 28 de octubre, con 56 partidos a partido único.

Más fechas de la Copa del Rey, según el calendario de la RFEF:

  • La segunda eliminatoria se disputa el 2 de diciembre.
  • Los dieciseisavos de final, el 16 de diciembre, con la entrada de los cuatro equipos de la Supercopa.
  • Los octavos de final, el 6 de enero.
  • Los cuartos de final, el 13 de enero.
  • Las semifinales, a doble partido, el 10 de febrero y el 3 de marzo.
  • La final de la Copa del Rey será el sábado 24 de abril de 2027.

Distribución de equipos por categorías que disputan la primera eliminatoria

Suman 112 equipos; el recuento sale de la distribución oficial de la RFEF.

CategoríaNúmero de equipos
Primera División – LaLiga EA Sports16
Segunda División – LaLiga Hypermotion20
Primera Federación21
Segunda Federación32
Tercera Federación9
Copa Federación4
Categorías territoriales (procedentes de la previa)10

La proximidad geográfica, un año más

La RFEF vuelve a agrupar a los equipos en cuatro bombos por proximidad geográfica. Además, busca que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de superior categoría que han superado la eliminatoria anterior.

El equipo de inferior categoría actúa como local, siempre que su campo cumpla los requisitos mínimos de la RFEF. Si los dos son de la misma categoría, es local el club cuya bola salga primero en el sorteo.

Equipos canarios en el grupo 4 de proximidad geográfica

Los equipos canarios han quedado en el grupo 4 de la distribución geográfica, junto a cuatro equipos de Primera: Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano y Sevilla. Son:

  • UD Las Palmas, de LaLiga Hypermotion.
  • CD Tenerife, de LaLiga Hypermotion.
  • CD Atlético Paso, de Segunda Federación.
  • El ganador de la eliminatoria previa entre el Atlético Unión Güímar y el AD Sporting Hortaleza, que se decide el domingo 4 de octubre.

Si la UD Las Palmas y el CD Tenerife salen emparejados, es un derbi canario, y la bola que salga primero decide quién juega en casa. Si alguno de los dos se mide a un equipo de Primera, la regla de la RFEF les daría la condición de local.

Lista de todos los equipos y los grupos según proximidad geográfica

Según la distribución oficial de la RFEF del 1 de octubre de 2026.

Grupo 1

CategoríaEquipos
Primera DivisiónRC Celta de Vigo, Real Racing Club de Santander, RC Deportivo
Segunda DivisiónReal Oviedo, Burgos CF, Real Sporting de Gijón, Real Valladolid CF
Primera FederaciónCD Mirandés, CyD Leonesa, Zamora CF, SD Ponferradina, Pontevedra CF, Unionistas de Salamanca CF, UD Ourense
Segunda FederaciónCD Numancia de Soria, Coruxo FC, Gimnástica Segoviana CF, Real Ávila CF, Arosa SC, UD Llanera, RS Gimnástica de Torrelavega, Atlético Tordesillas
Tercera FederaciónCD Covadonga, CD Laredo, CD Guijuelo
Copa FederaciónSalamanca CF UDS
Eliminatoria previaVencedor Ribadesella – SD Noja; vencedor Auriense CA – CD San José

Grupo 2

CategoríaEquipos
Primera DivisiónRCD Espanyol de Barcelona, Athletic Club, Deportivo Alavés, CA Osasuna
Segunda DivisiónGirona FC, SD Eibar, FC Andorra, CE Sabadell FC
Primera FederaciónSD Huesca, Real Zaragoza, CE Europa, Barakaldo CF, Real Unión Club, UD Logroñés, UE Sant Andreu
Segunda FederaciónUtebo FC, CD Tudelano, SD Amorebieta, Reus FC Reddis, Club Portugalete, CE Manresa, Peña Sport FC, CF Calamocha
Tercera FederaciónCD Varea, CD Pamplona, CD Cuarte
Copa FederaciónSestao River Club
Eliminatoria previaVencedor At. Calatayud – CD Baztán KE; vencedor CF San Rafael – AE Prat; vencedor CD Anaitasuna – CD Tedeón

Grupo 3

CategoríaEquipos
Primera DivisiónVillarreal CF, Valencia CF, Elche CF, Levante UD, Málaga CF
Segunda DivisiónRCD Mallorca, UD Almería, CD Castellón, AD Ceuta FC, Albacete Balompié, Granada CF, CD Eldense
Primera FederaciónFC Cartagena, Antequera CF, Águilas FC, Real Jaén CF
Segunda FederaciónCD Atlético Baleares, UD Poblense, CD Alcoyano, CD Minera, UB Conquense, UD Castellonense, CP Mijas-Las Lagunas, CD Cieza, CS Puertollano CF
Tercera FederaciónCD Manacor, CD Tarancón
Eliminatoria previaVencedor UD Pinatar – Atlético Melilla CF; vencedor CP Talayuela – EMERS Sporting de Alcázar CF; vencedor UD Maracena – CF UE Tavernes de la Valldigna

Grupo 4 (equipos canarios)

CategoríaEquipos
Primera DivisiónReal Betis Balompié, Getafe CF, Rayo Vallecano de Madrid, Sevilla FC
Segunda DivisiónUD Las Palmas, Córdoba CF, CD Leganés, Cádiz CF, CD Tenerife
Primera FederaciónCD Extremadura, CF Rayo Majadahonda, CD Coria
Segunda FederaciónXerez CD, UD San Sebastián de los Reyes, RSD Alcalá, CD Ciudad Lucena, CD Atlético Paso, CD Don Benito, CD Badajoz
Tercera FederaciónCF Trival Valderas Alcorcón
Copa FederaciónCDA Navalcarnero, RC Recreativo de Huelva
Eliminatoria previaVencedor Atlético Unión GüímarAD Sporting de Hortaleza ; Vencedor UB Lebrijana – CD Ceuta 6 Junio

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