Este lunes, 5 de octubre, se sortea la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. Te contamos los equipos canarios, dónde ver el sorteo y los cuatro grupos

El sorteo de la Copa del Rey 2026-27 se celebra este lunes, 5 de octubre, a las 12:00 horas (hora canaria; las 13:00 en la Península) en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

Trofeo de la Copa del Rey / RFEF

Se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de la RFEF.

Entran en juego 112 de los 116 equipos participantes y saldrán 56 emparejamientos. Los cuatro equipos de la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid) quedan fuera de esta ronda y se incorporan en los dieciseisavos de final.

El Atlético Unión Güímar sigue en la eliminatoria previa: juega la vuelta el domingo 4 de octubre, a las 12:00 (hora canaria), con un 0-1 en contra. Si pasa, entrará en el sorteo de este lunes.

Fechas de la Copa del Rey 2026-27

Se trata de la 123.ª edición de la Copa del Rey. Diez de los equipos de la primera eliminatoria proceden de categorías territoriales y salen de la eliminatoria previa, que se juega a ida y vuelta entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre.

La RFEF fija la primera eliminatoria el 28 de octubre, con 56 partidos a partido único.

Más fechas de la Copa del Rey, según el calendario de la RFEF:

La segunda eliminatoria se disputa el 2 de diciembre .

se disputa el . Los dieciseisavos de final , el 16 de diciembre , con la entrada de los cuatro equipos de la Supercopa.

, el , con la entrada de los cuatro equipos de la Supercopa. Los octavos de final , el 6 de enero .

, el . Los cuartos de final , el 13 de enero .

, el . Las semifinales , a doble partido, el 10 de febrero y el 3 de marzo .

, a doble partido, el y el . La final de la Copa del Rey será el sábado 24 de abril de 2027.

Distribución de equipos por categorías que disputan la primera eliminatoria

Suman 112 equipos; el recuento sale de la distribución oficial de la RFEF.

La proximidad geográfica, un año más

La RFEF vuelve a agrupar a los equipos en cuatro bombos por proximidad geográfica. Además, busca que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de superior categoría que han superado la eliminatoria anterior.

El equipo de inferior categoría actúa como local, siempre que su campo cumpla los requisitos mínimos de la RFEF. Si los dos son de la misma categoría, es local el club cuya bola salga primero en el sorteo.

Equipos canarios en el grupo 4 de proximidad geográfica

Los equipos canarios han quedado en el grupo 4 de la distribución geográfica, junto a cuatro equipos de Primera: Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano y Sevilla. Son:

UD Las Palmas , de LaLiga Hypermotion.

, de LaLiga Hypermotion. CD Tenerife , de LaLiga Hypermotion.

, de LaLiga Hypermotion. CD Atlético Paso , de Segunda Federación.

, de Segunda Federación. El ganador de la eliminatoria previa entre el Atlético Unión Güímar y el AD Sporting Hortaleza, que se decide el domingo 4 de octubre.

Si la UD Las Palmas y el CD Tenerife salen emparejados, es un derbi canario, y la bola que salga primero decide quién juega en casa. Si alguno de los dos se mide a un equipo de Primera, la regla de la RFEF les daría la condición de local.

Lista de todos los equipos y los grupos según proximidad geográfica

Según la distribución oficial de la RFEF del 1 de octubre de 2026.

Grupo 1

Categoría Equipos Primera División RC Celta de Vigo, Real Racing Club de Santander, RC Deportivo Segunda División Real Oviedo, Burgos CF, Real Sporting de Gijón, Real Valladolid CF Primera Federación CD Mirandés, CyD Leonesa, Zamora CF, SD Ponferradina, Pontevedra CF, Unionistas de Salamanca CF, UD Ourense Segunda Federación CD Numancia de Soria, Coruxo FC, Gimnástica Segoviana CF, Real Ávila CF, Arosa SC, UD Llanera, RS Gimnástica de Torrelavega, Atlético Tordesillas Tercera Federación CD Covadonga, CD Laredo, CD Guijuelo Copa Federación Salamanca CF UDS Eliminatoria previa Vencedor Ribadesella – SD Noja; vencedor Auriense CA – CD San José

Grupo 2

Categoría Equipos Primera División RCD Espanyol de Barcelona, Athletic Club, Deportivo Alavés, CA Osasuna Segunda División Girona FC, SD Eibar, FC Andorra, CE Sabadell FC Primera Federación SD Huesca, Real Zaragoza, CE Europa, Barakaldo CF, Real Unión Club, UD Logroñés, UE Sant Andreu Segunda Federación Utebo FC, CD Tudelano, SD Amorebieta, Reus FC Reddis, Club Portugalete, CE Manresa, Peña Sport FC, CF Calamocha Tercera Federación CD Varea, CD Pamplona, CD Cuarte Copa Federación Sestao River Club Eliminatoria previa Vencedor At. Calatayud – CD Baztán KE; vencedor CF San Rafael – AE Prat; vencedor CD Anaitasuna – CD Tedeón

Grupo 3

Categoría Equipos Primera División Villarreal CF, Valencia CF, Elche CF, Levante UD, Málaga CF Segunda División RCD Mallorca, UD Almería, CD Castellón, AD Ceuta FC, Albacete Balompié, Granada CF, CD Eldense Primera Federación FC Cartagena, Antequera CF, Águilas FC, Real Jaén CF Segunda Federación CD Atlético Baleares, UD Poblense, CD Alcoyano, CD Minera, UB Conquense, UD Castellonense, CP Mijas-Las Lagunas, CD Cieza, CS Puertollano CF Tercera Federación CD Manacor, CD Tarancón Eliminatoria previa Vencedor UD Pinatar – Atlético Melilla CF; vencedor CP Talayuela – EMERS Sporting de Alcázar CF; vencedor UD Maracena – CF UE Tavernes de la Valldigna

Grupo 4 (equipos canarios)