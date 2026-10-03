Las islas se unen a las movilizaciones que se realizarán este sábado por todo el territorio nacional por el derecho a la vivienda y tras rechazar el Congreso los dos decretos planteados por el Gobierno en materia de vivienda

Acampados por el derecho a una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen EFE

Las reivindicaciones por el derecho a una vivienda digna vuelven este sábado a las calles de Canarias con manifestaciones convocadas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, después de que el Congreso de los Diputados rechazara los decretos leyes del Gobierno central en materia de vivienda.

En la capital grancanaria, los participantes en la acampada por la vivienda recorrerán el centro de la ciudad en una manifestación que partirá de la Delegación del Gobierno y finalizará en la Presidencia del Gobierno de Canarias. Entre sus principales reivindicaciones figuran el establecimiento de límites a los precios de los alquileres, el fin de los desahucios de personas vulnerables y la eliminación de los obstáculos que dificultan el acceso a una vivienda.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife, la convocatoria está impulsada por el Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Acción Social Canarias, organizaciones promotoras de la acampada instalada en la capital tinerfeña para reclamar un cambio en las políticas de vivienda.

La manifestación comenzará también a las 11.00 horas en la Subdelegación del Gobierno, bajo el lema ‘Hacia la huelga general. Sin ley de vivienda, en Canarias no habrá decreto Maricarmen’. Los colectivos convocantes mantienen así su rechazo a las dificultades para acceder a una vivienda y reclaman medidas que garanticen la protección de los inquilinos y de las personas en situación de vulnerabilidad.

Rechazo a los decretos leyes

El rechazo parlamentario de los dos decretos leyes ha intensificado las movilizaciones de los colectivos que mantienen acampadas en ambas capitales. Tras conocerse la votación, los participantes expresaron su frustración y anunciaron que continuarán con las protestas hasta conseguir que la vivienda sea reconocida efectivamente como un derecho.

Las protestas de este sábado se enmarcan en una jornada de movilizaciones convocada en distintas ciudades españolas después de que el Congreso tumbara las medidas del Ejecutivo destinadas a reforzar la protección de los hogares vulnerables y regular diferentes aspectos del mercado del alquiler.

Además, las islas de Fuerteventura y Lanzarte también se han sumado a estas acciones de protesta. En concreto, en Lanzarote, la concentración por la vivienda tendrá lugar este domingo, de 12.00 a 14.00 horas, frente al Cabildo viejo (Casa Amarilla), en Arrecife.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas en Fuerteventura ha convocado este sábado una manifestación, a las 11.00 horas, frente a los juzgados de Puerto del Rosario, en la calle Secundino Alonso.

La manifestación de Madrid

El plato fuerte de este sábado será la manifestación convocada a las 12:00 hora peninsular por el Sindicato de Inquilinas en Madrid, con cuatro columnas que saldrán de la plaza de España, el Hospital de la Princesa, la calle Atocha y la glorieta Emilio Castelar y que confluirán en la plaza de Cibeles.

La Confederación ha señalado en una nota que el Congreso «mostrará hoy una absoluta insensibilidad, falta de empatía y sordera ante las demandas de la calle», pero si finalmente los decretos no salen adelante, «mañana la sociedad española saldrá a las calles para responder».