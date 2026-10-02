Junts, PP, UPN y Vox han anunciado que votarán en contra, por lo que los decretos leyes de vivienda no saldrán adelante en el Congreso de los Diputados

El pleno del Congreso votará en la mañana de este viernes los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, que previsiblemente serán tumbados con el rechazo de Junts -que no reveló su intención de voto hasta el jueves por la noche-, PP, UPN y Vox.

Vista de la primera sesión de control del nuevo período de sesiones en el Congreso de los Diputados celebrada este miércoles en Madrid. EFE/ Fernando Villar

Votos en contra

Los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana en el Consejo de Ministros no se convalidarán en principio si finalmente Junts vota en contra este viernes, como así decidió anoche su ejecutiva por unanimidad si no se retiraban antes de su votación.

Junts pidió anoche al Gobierno la retirada de ambos RDL, cuestión a la que el Ejecutivo central se ha negado, así como la redacción y aprobación de un nuevo decreto de vivienda que cumpla con sus condiciones.

El Gobierno había apurado hasta última hora las negociaciones para sacar adelante todas las medidas y había conseguido el apoyo de Sumar, Podemos y ERC para los dos decretos.

Además, el PNV, que en abril se abstuvo, aseguró su apoyo únicamente al primer decreto, que es el que contiene el grueso de las medidas, al tiempo que lo va a criticar este viernes por considerarlo un «parche puntual con muchas carencias».

Coalición Canaria también ha anunciado su intención de apoyar únicamente el decreto que incluye el grueso de las medidas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido ante el pleno del Congreso el primero de los dos decretos -el que contiene el grueso de las medidas y más posibilidades de salir adelante-, mientras que el segundo —el de renovación automática de los contratos de alquiler— lo defendió el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar.

Aquí podrá seguir en directo la sesión del Congreso en la que se votará la aprobación de los decretos de vivienda

Decreto transversal

El gobierno defiende que se trata de un decreto «amplio» y «transversal», fruto de la negociación que su ministerio ha mantenido desde hace meses con los grupos parlamentarios de la mayoría de investidura y en el que hay medidas que todos ellos han defendido en algún momento o que le han hecho llegar.

Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.

También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).

Asimismo, el decreto incluye la prohibición de compra de vivienda para los «fondos buitre» hasta el 31 de diciembre de 2028 por un precio inferior al 70 % del valor de tasación de mercado.

Sin apoyos para la renovación automática

Por su parte, el decreto que defenderá Bustinduy consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.

Esta medida, reclamada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas desde hace una semana a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen, de 87 años, también tendrá previsiblemente el rechazo por la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox, PNV, Junts, Coalición Canaria y UPN.

Debate sobre el primer decreto

La sesión ha arrancado con la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Defiende en la tribuna los decretos y la acción de gobierno en materia de vivienda. «Maricarmen es ya lo que Ramón Sampedro para la Ley de Eutanasia o Ana Orantes a la Ley de de Violencia de Género», ha asegurado ante lo que está suponiendo el desahucio de la anciana en Madrid, que actuó como detonante de las manifestaciones en la Puerta del Sol y sus posteriores réplicas en otras ciudades de España.

Reconoce también que ella misma se ha preguntado por qué no se han aprobado antes estas medidas y explica que la realidad es que «muchas de estas medidas ya han pasado por este Parlamento» y que «unas han decaído, otras están en tramitación y otras se han encallado» en su proceso de aprobación.

Concretó que en el texto se recogen medidas pedidas por formaciones políticas como el Partido Popular, que quería que las administraciones públicas sean las que se hagan cargo de las deudas de impagos a los propietarios. Por eso, le dijo a los populares que está en su mano si quieren «que no haya ni un desahucio más».

También se ha dirigido a Junts para recordarles que se han incluido algunas de sus peticiones, como que «en el ámbiro del derecho civil catalán ha hecho una regulación sobre temporada y habitaciones». Les pedía así que valorasen lo que se había incluido y no lo que se ha dejado fuera, ya que «todos» han hecho concesiones para llegar a un «equilibrio posible».

«Es la hora de la verdad, la de estar con la gente o la de estar con los buitres», concluyó la ministra.

Grupo Mixto

La diputada de Compromís, Águeda Micó, criticó duramente al PSOE por un «decreto troceado y con medidas temporales y que caducan»

Alberto Catalá, de UPN, les espetó a los socialistas que llevabn «ocho años gobernando desde la imposición y sectarismo y ahora vienen las lamentaciones». Enumeró después lo que considera la «triste realidad» de la política de gobierno, con cifras sobre problemas de vivienda. Aseguró que en esta sesión se evidencia el «fracaso» de sus políticas y de «buscar culpables fuera».

Por parte de Coalición Canaria, la diputada Cristina Valido comenzó con una crítica al debate como «el modelo más antidemocáctico posible, o están conmigo o estás contra mí». Concluyó que no están «ni para ayudar a la derecha ni a la izquierda. Votamos pensando en los jóvenes y las personas, también en los pequeños propietarios», porque «por primera vez a los distingue de los grandes tenedores y los fondos buitres. Por eso, «porque aún no estando de acuerdo con algunos puntos del decreto, es un buen punto de partida».

Néstor Rego, del BNG, continuó con su uso del tiempo repartido por los partidos que integran el Grupo Mixto. Criticó a los que se niegan a aprobar estas medidas, ya que entiende que «en vez de estar del lado de la gente están del lado de los poderosos y la especulación, o peor, usan este debate como arma política y electoral» y la gente lo que reclama son soluciones. «Lo importante es poner límite a los fons buitre y hacer real el derecho de acceso a la vivienda de la gente», aseguró.

Ione Belarra, de Podemos, comenzó su comparecencia agradeciendo a las personas que están en la calle reivindicando que se garantice el derecho a la vivienda porque, entiende, «es lo mejor que le ha pasado a este país». Argumentó que «gracias a esta movilización Maricarmen va a volver a su casa, lo que demuestra que el poder de la ciudadanía es mayor que el del gobierno o el Parlamento». Su discurso se ha centrado en la organización de las movilizaciones en las calles y espetó al gobierno que lo que han hecho es «una decepción más», por el «troceo» del decreto de gobierno.

PNV

La diputada del PNV, Maribel Vaquero, aseguró que lo que está haciendo hoy la Cámara Baja es «algo que se estudiará en las facultades de derecho como lo que no se puede hacer». Asegura que el gobierno tiene herramientas para debatir y llegar a consensos para poner en marcha una norma adecuada.

Por otro lado, apeló a la educación de los diputados como representantes públicos porque una «una cosa es defender nuestra postura y otras es insultar. Somos representante spúblicos. Ya hay bastante crispación en la calle», exigió.

En cuanto a las medidas de los decretos explicó que les preocupa la prisa con la que se quieren aprobar después de ocho años de gobierno. Apeló especialmente al error que entiende que es que no se haya regulado antes el alquiler de temporada, aportando datos de Euskadi. Como que el «81 % del parque de alquiler es de pequeños propietarios».

PNV apuesta por responder a la votacón con un «sí crítico y con muchas dudas», afirmó finalmente en referencia a uno de los decretos.

EH Bildu

Oskar Matute, de EH Bildo, comenzó asegurando que no sabía «si iba a poder guardar la calma» porque según su opinión no hay argumentos para no aprobar este decreto «de urgencia».

Enumeró las medidas que considera más importantes, y se pregunta «¿qué hay de dañino en todo esto?», ya que «son medidas de protección para millones de personas a las que hoy le van a dar la espalda los que voten en contra.

Aún así, inisitió en que estos textos son «un avance, pero insuficiente, es un buen punto de partida. No renunciamos a alcanzar la cumbre porque este decreto se queda muy lejos de todo lo que hay que hacer, pero hoy hay mucha gente que necesita esas medidas».

Por eso, apoyarán los dos decretos porque «es nuestra responsabilidad ofrecer soluciones, no solo diagnósticar». En este sentido se dirigió a la Cámara para espetarles que «es una pena que o el juguete es enteramente suyo o no es de nadie», finalizó.

Junts per Catalunya

Después de que la ministra Rodríguez les pidiera que votaran a favor o se abstuvieran, la diputada de Junts Míriam Nogueras llegó a la tribuna. Allí señaló al gobierno para decir que la ministra defendió en su comparecendia «engaños» mientras que ella defenderá en su discurso «la verdad».

Afirmó que esa verdad es que «el artículo 1.1, 1.4, y 2.1 dejan a los especuladores comprando y especulando». «Pedró Sánchez y el presidente Illa están ahaciendo lo peor que puede hacer un plítico, alimentar una falsa esperanza. Están haciendo promesas que suenan muy bien, pero que lo que merece la gente es la verdad», prosiguió.

Interpeló al gobierno porque opina que «lo que hace falta es que resctifiquen la spolíticas que han traído esta escalda de precios», por lo que hay que «hacer leyes que solucionen los porblemas, no que los agraven». Criticó duramente las medidas porque asegura que abocan a que «nuestros hijos estén condenados a vivir en habitaciones. El horizonte de nuestros hijos debe ser que puedan tener un hogar propio y ustedes parece que han renunciado a ello».

Asguró después que el gobierno «no se ha atrevido con los fondos, con quien sí se han atrevido es con miles de familias que aguantan ahogadas con un coste de la vida cada vez más alto. Estos decretos conseguirán el efecto contrario de lo que pretende, ya que más de 4.000 viviendas se han retirado del parque de vivienda desde que anunciaron los decretos».

Como otros diputados, han apuntado a que llevan ocho años gobernando y que ahora les están haciendo «chantaje» para que aprueben estas medidas. «No pondremos en riesgo el país que tantas generaciones han contribuido a construir en Cataluña», aseveró, pidiendo que retiren los textos y que se sienten a negociar olvidando los titulares. Piden «más dureza con los fondos y ninguna familia en la calle».

Esquerra Republicana

Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, llevó consigo a la tribuna una abultada torre de folios en los que llevaba impresos los mensajes de la ciudadanía que asegura que le piden que se apruebe estos decretos, un billete de 50 euros y las llaves de su casa. Con este atrezzo, aseguró comparecer «con tristeza» y acusó a Junts de legislar desde «su burbuja» y que iban a vender en Catañuña «que soy español, del PSOE…», pero que «el problema no es que sean de derechas, sino que no están votando sino pagando una deuda».

Así, se aseguró que esto es «objetivamente denunciable» porque están defendiendo «sus intereses particulares». Dicen que «están denfendiendo a los pequeños propietarios, pero eso es mentira. El 83 % de sus votantes están a favor de estos decretos y ustedes están defendiendo a un 0,7 % y un 1,2 %, a 40.000 personas de Catañula».

«Yo soy más patriota que ustedes. Soy tan patriota que quiero un partido de derechas decente en mi país», insistió. Acusó directamente a Nogueras porque «considera que haciendo de Ayuso le irá bien». Señaló por último el billete de 50 euros para decirle a Nogueras que «su bandera es esta».

Sumar

Gerardo Pisarello, de Sumar, por su parte, llevó a su comparecencia las fotgrafías de personas que han sufrido desahucios por culpa de especuladores para enfrentar a ellas a Junts o Vox, que votarán en contra, a los que les dijo «que esta traición al pueblo no va a quedar impune». «Su mano es la mano cruel que aprieta el gatillo de los grandes rentistas», les dijo.

Argumentó que muchos partido y el propio sistema están influido por las oligarquías inmobiliarios. En este sentido señaló directamente a Vox y PP, «los patriotas de pulsera», están votando en contra de «millones de personas que no pueden pagar su hipoteca, por orden de fondos extranjeros y los reyes del pelotazo urbanístico, y lo que es peor, Junts les hará de comparsa».

Alberto Ibáñez, también de Sumar, llamó «parásitos, especuladores y buitres» a los que echan a la calle a «nuestras gentes». «Votar no a este decreto es empuejar a echar a la calle a miles de personas», también a que se suiciden», algo que pidió que pensaran los diputados a la hora de pulsar el botón de la votación.

«Hoy no solo hablamos de vivienda y democracia, sino del derecho a la vida y no hay bandera rojigualda ni estelada que los pueda tapar. Tienen la oportunidad histórica de estar al lado de la gente o ser corresponsable del dolor y sufrimiento de miles de personas. Hoy se elige entre libertad y vida o muerte, esto deben votar», concluyó.

Vox

«Si prohibes desahuciar a vulnerables nadie va a alquilar a vulnerables. Si incrementas los costes de salida incrementas los costes de entrada. Es pura evidencia empírica», así comenzó su comparecencia Carlos Hernández Quero, diputado de Vox. Es su planteamiento para decir no a los decretos.

Prosiguió argumentando que con estos decretos «millones de españoles perderían el tren de la vivienda y serían relegados a las periferias, aseguró. Los efectos adversos de estas medidas, insistió, están siendo ignorados y no se recogen en los textos.

Como alternativa, piden que se se modifique la ley del suelo, que hagan vivienda protegida o faciliten la construcción. Sin embargo, asegura que «olvidan sus obligaciones en favor del lenguaje cursi y empalagoso».

Sobre el tope de actualización de renta o las prórrogas forzosas, también auguró que son medidas que hacen que aumenten los precios o se retiren las ofertas de vivienda. «Han hecho desaparecer la mitad de oferta, son unos magos que hacen desaparecer lo que la gente necesita», insitió sobre la gestión del gobierno. «Han sido una auténtica plaga para los jóvenes», les dijo.

Por último, señaló directamente a los «cinco millones de inmigrantes que han llegado a España» como la causa principal de la falta de vivienda.

PSOE

El principal propulsor de estos decretos, el PSOE, estuvo representado por Patxi López en el debate. «Estos decretos sirven para lo que quiere la gente. Aceder a la primera vivienda y frenar los desahucios, y funcionan», comenzó.

«No nos vales las excusas inventadas, ni van contra el pequeño propietario ni confiscan nada. Es justo lo contrario, ayuda al pequeño propietario hasta fisalmente con medidas que ya existen en otros países. Más allá de excusas y ruidos, lo que está en cuestión es si los políticos cumplimos con nuestra obligación. Punto», afirmó.

Posiguió diciendo que «la vivienda es un derecho y el que quiere especular que vaya otra parte», dirigiéndose directamente a Miriam Nogueras porque «seguirán si vota en contra», le dijo.

Sobre los que votan en contra de estos decretos, aseguró que son los que tienen «entre su clientela a los especuladores y los fondos buitres», ya que para ellos «la vivienda no es más que otro negocio como la sanidad o la educación». Sobre esos partidos aseguró que proponen «alternativas que proponen es burbuja hasta que explote y a rescatar bancos».

López aseguro que «en el caso de la vivienda la ideología está más presente que nunca», ya que por ejemplo «está la que busca limitar la subida de los alquilertes y la que quiere que los dueños que pongan que les de la gana porque el negocio es el negocio».

«Está el decreto y está los que van a votar en contra», terminó.

Partido Popular

Juan Bravo, del Partido Popular comenzó hablando de la vivienda acusando al PSOE de cargarse «a una generación que está en pausa» en sus años de gobierno.

Les recordó las cifras negativas sobre el precio de la vivienda o la emancipació de la juventud. «Les ha hecho actuar loque sucedió la semana pasada. Han decidido arreglar en cuatro días lo que han destrozado en los último ocho años», les dijo a los socialistas.

«Hacen falta más viviendas, no más intervencionismo. Este decrteto no trae nada de constricción de vivienda», presentó como solución y crítica. Les afeó también los cambios en las decisiones sobre el decreto y el texto que finalmente se ha llevado a debate. «Ustedes no van a arreglar el problema. Con este decreto no se hubiera protegido a Maricarmen ni a los vulnerables. Si hay alternativa habitacional, se da salida, y en el caso de Maricarmen, el Ayuntamiento de Madrid le había dado una alternativa», les aseguró.

«Dicen proteger al vulnerable y lo que han hecho es convertirlo en el inquilino que nadie puede tener», le dijo a la ministra. «La vivienda no se abarata con decretos, sino con más vivienda», insistió.

Quiere que trabajen, sobre todo, en la construcción, la seguridad, las ocupaciones y bajando impuestos. Para ello, enumeró las medidas de Feijoó en este sentido. «Tenemos un plan para que vosotros tengáis un hogar», le aseguró a los jóvenes españoles.

Respuesta de la ministra

En respuesta a las comparecencias de los partidos representados en en Congreso y desde su escaño, Isabel Rodríguez les pidió que reflexionaron por última vez a Junts porque «no se parece a ellos» en realación a PP y Vox. A todos les dijo que no habrá ganadores «o ganamos todos o perdemos todos» y agradeció a los que habían declarado que iban a votar a favor.

Segundo decreto

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, fue el encargado de defender el segundo decreto de vivienda. Les recordó a los diputados y diputados que ninguno tiene problemas con la vivienda. Con los ejemplos sobre casos de personas reales que sí están sufriendo desahucios y problemas de acceso a la vivienda, interpeló a los parlamentarios para que no defiendan a las «oligarquías extranjeras» que asegura que especulan con la vivienda en España.

«Todos los derechos de la clase trabajadora se han conseguido luchando, ninguno ha sido regalado», recordó para asegurar que «el derecho al a vivienda se va a abrir paso».

Por último, concluyó que tenía «el honor de defender la estabilidad del contrato de alquiler», ya que querían poner en marcha une medida que ya está funcionando en Reino Unido o Países Bajos y que se basa en el el principio de que «la necesidad de tener una vivienda no se acaba cada cinco años con la renovación del contrato». «El pueblo va a tener memoria y se va a acordar de quienes le han traicionado», advirtió.

Como respuesta, se volvió a repetir la ronda de intervenciones de los partidos representados de menor a mayor. Compromís comenzó señalando a PSOE y Junts por no estar al lado de los vulnerables. UPN pidió que le dieran la palabra al pueblo convocando elecciones para ver si realmente están a su lado y les afeó que no hayan hecho «nada de autocrítica».

Coalición Canaria dijo que no podía apoyar este decreto del alquiler porque «se rompe el eqilibrio entre el inquilino y los pequeños propietarios y se produce el abuso, y los dos salen perdiendo». Al menos no lo pueden apoyar como decreto, aseguró. Sí lo harían como proyecto de ley que s epueda debatir en el Congreso.

El partido BNG, que sí apoya esta norma, le pidió al PP que explique «por qué traidciona a las clases trabajadores y en especial a los jóvenes» al no votar sí al texto. El PNV dice no, sin embargo, porque cree que es una medida electoralista para alejarse de Sumar y que trae más problemas que soluciones.

EH Bildu quiere que se apruebe este decreto porque entiende que es la medida correcta para dar estabilidad a inquilinos, pero también a los propietarios porque lo que hace es que se regule el negocio. Por su parte, Esquerra defendió el decreto como una medida de urgencia, criticando los argumentos que se han esgrimido en la tribuna por parte de los grupos que votarán no.