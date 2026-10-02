Coalición Canaria pide a Sánchez que disuelva las Cortes si el Congreso tumba el decreto amplio sobre Vivienda

Cristina Valido ha pedido a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones si este viernes no salen adelante los decretos sobre la vivienda

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. EFE/Mariscal

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones si el Pleno de la Cámara tumba el decreto ley de Vivienda que incluye, entre otras medidas, la prohibición de los desahucios hasta 2030.

«Que las urnas decidan qué es lo que quieren, no podemos seguir aquí sin ser capaces de llegar a acuerdos de mínimos en las cosas que más preocupan a la gente en su día a día», ha aseverado Valido a su llegada al Congreso donde se va a debatir y votar la convalidación de los dos decretos de Vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros.

Coalición Canaria va a votar a favor del decreto que incluye la prohibición de los desahucios pese a considerarlo «muy mejorable» y rechazará el segundo, que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler, y que tacha de «disparate».

El primero tiene visos de que se apruebe con los votos negativos de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. Para Valido, si la Cámara no es capaz de convalidar ese decreto «de mínimos», «no tiene sentido alargar más esta legislatura».