El partido Junts per Catalunya entregará una propuesta de decreto de vivienda como «punto de partida» para avanzar hacia un acuerdo que sirva «para actuar con contundencia contra los fondos buitre»

La diputada de Junts, Miriam Nogueras, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. A. Pérez Meca / Europa Press

Junts per Catalunya entregará este viernes al PSOE una propuesta propia de real decreto de vivienda como «punto de partida» para avanzar hacia un acuerdo que sirva para «actuar con contundencia contra los fondos buitre y proteger a todas las familias».

Así lo ha anunciado este viernes a primera hora de la mañana, después de que anoche la dirección de Junts decidiera pedir a los socialistas que retiren sus dos decretos de vivienda porque, de lo contrario, el grupo parlamentario que encabeza Miriam Nogueras en el Congreso votará en contra de ambos.

En un comunicado, Junts ha explicado que ya ha formalizado su petición al PSOE para que retire los dos decretos como «condición previa» a buscar un acuerdo.