Tensión en las acampadas ante el previsible rechazo a los decretos de vivienda en el Congreso

Las acampadas en la Puerta del Sol y sus réplicas en otras ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife están a la espera de la votación en el Congreso, que previsiblemente será desfavorable a los decretos de vivienda

La acampada que desde hace seis noches se extiende por la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife en protesta por la situación de la vivienda ha amanecido con una tensa calma a la espera de la votación este mediodía de los dos decretos aprobados por el Gobierno y que, salvo sorpresa, no saldrán adelante.

Noche en la acampada en la Puerta del Sol por la aprobación de los decretos de vivienda. EFE/ Carlos Martín Martín

Anoche, al conocerse la noticia de que Junts votaría en contra, lo que hace ya casi imposible que sean convalidadas las dos normas, la indignación, la rabia y la decepción eran los sentimientos más comunes entre el millar de acampados.

El «no» de Junts a los dos reales decretos llenó la plaza de gritos de rabia como: «PSOE y PP la misma mierda es», «No nos vamos, nos quedamos», «Aquí están los antifascistas», o «Ayuso dimite, el pueblo no te admite».

A primera hora de la mañana, más fría que en días pasados y con algo de lluvia, alguno de los acampados han empezado ya a salir de sus tiendas, mientras un ir y venir de viandantes pasa junto a ellas.

Algunos de ellos, han expresado a EFE su decepción por el esperado rechazo del Congreso, pero han dejado claro que su lucha no termina con la votación de este viernes.

Por lo pronto, el Sindicato de Inquilinas ha anunciado una concentración frente al Congreso de los Diputados durante la votación de los dos decretos de vivienda. Intentarán recorrer los 300 metros que separa la Puerta del Sol de la Carrera de San Jerónimo.