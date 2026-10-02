Los centenares de manifestantes que se agolpan junto al Congreso de los Diputados han expresado su decepción y rabia por el rechazo de la Cámara Baja al primer decreto sobre vivienda que había aprobado el Ejecutivo al grito de «vergüenza, vergüenza” y «huelga general”

Los centenares de manifestantes que se agolpan junto al Congreso de los Diputados han expresado su decepción y rabia por el rechazo de la Cámara Baja al primer decreto sobre vivienda que había aprobado el Ejecutivo al grito de «vergüenza, vergüenza” y «huelga general”.

Inquilinos y activistas por el derecho a la vivienda se concentran frente al Congreso de los Diputados en Madrid durante una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. / Ignacio Lopez Isasmendi / ZUMA Press Wire/ Europa Press

El pleno del Congreso ha rechazado este viernes, con la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley de vivienda que contenía medidas como la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los «fondos buitre» y beneficios fiscales para caseros e inquilinos.

Imágenes en directo de la concentración en la Puerta del Sol

La votación -172 votos a favor y 178 en contra- se ha celebrado por llamamiento de los diputados uno por uno, tras un encendido debate en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el bloque de partidos a la izquierda del PSOE han acusado al de derechas de estar del lado de los «buitres» y no de la «gente».

Aunque no estaba previsto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido minutos antes de la votación para rogar a los grupos que fueran «valientes» y «coherentes» y apoyaran unas medidas «ambiciosas, necesarias, razonables, equilibradas y diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones».

La acampada en Sol sigue en pie

El Sindicato de Inquilinas va a mantener la acampada en la Puerta de Sol de Madrid ante el fracaso que ha supuesto que el Congreso haya derogado los decretos de vivienda, según ha anunciado una de sus portavoces, Alicia del Río, que ha destacado que ha habido un «estallido de poder popular» que ya es «imparable».

La acampada en la Puerta del Sol ha marcado, en opinión de los portavoces del Sindicato de Inquilinas, el camino hacia un nuevo ciclo político. «Es el tiempo de la política de la gente y de hacer política valiente desde la calle», ha dicho Del Río en declaraciones a los medidos de comunicación en los aledaños del Congreso de los Diputados.

Ha criticado a los partidos de derechas que han votado no a los decretos y a los partidos de izquierda que no han sido capaces de solucionar los problemas de la vivienda.

Posibilidad de elecciones

Preguntada por la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones, Del Rio ha señalado: «No sabemos lo que ha decidido el señor Pedro Sánchez, sabemos lo que ha decidido la calle, y ya dijimos que si el Gobierno progresista no era capaz de sacar un decreto de mínimos, el Gobierno no tiene futuro«.

Por último, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía a seguir adelante con las protestas en toda España, a secundar las manifestaciones convocadas este fin de semana y a continuar por ese camino «hacia la huelga general».

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Los manifestantes en las inmediaciones del Congreso de los Diputados tras la votación de los dos decretos sobre vivienda. EFE/Sergio Pérez



Los manifestantes regresan a la Puerta del Sol desde el Congreso de los Diputados tras la votación de los dos decretos sobre vivienda. EFE/Fernando Villar