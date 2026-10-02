Reacciones tras la votación en el Congreso de los dos decretos de vivienda

Tras no salir adelante los dos decretos de la ley de vivienda presentados en el Congreso de los Diputados, los representantes de los partidos políticos han valorado el resultado de la votación.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los primeros en comparecer ante los medios de comunicación, tras no salir adelante los dos decretos de la ley de vivienda. Feijóo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar el problema de la vivienda para hacer «maniobras electorales», en una de las jornadas «más vergonzosas» de la legislatura, después de que el Congreso haya tumbado los dos decretos sobre vivienda.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asiste al pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso este viernes. EFE/J.J. Guillén

En rueda de prensa en el Congreso, Feijóo ha llamado a Sánchez a poner fecha a las elecciones lo antes posible y ha afirmado que está «preparado» para una convocatoria electoral.

«Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. Cree que tiene la coartada, que ponga fecha», ha afirmado, después de que el pleno del Congreso haya rechazado este viernes los dos decretos sobre vivienda sometidos a votación.

Para el presidente de los populares, «el resultado de las votaciones de hoy al menos garantiza que la situación de la vivienda no esté peor que ayer, eso no significa que vaya a estar mejor que mañana. No será así hasta que en este país no se adopten las medidas necesarias».

Belarra afirma que «la gente no quiere elecciones sino soluciones» a la crisis de vivienda

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que Podemos está «lista para las elecciones», pero ha reivindicado que la gente «no quiere elecciones, sino soluciones» a la crisis de la vivienda.

En declaraciones a periodistas a su salida del Congreso, Belarra ha insistido en que la ciudadanía «no quiere desahucios y sí que se expropien viviendas a los fondos buitres y que se bajen alquileres», además de insistir al Gobierno en que «eso se hace con el BOE».

Por ello, ha urgido a PSOE y Sumar a «aprobar, todos los meses», los mismos reales decreto-ley aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros y así «forzar lo institucional al máximo» porque «quien no puede pagar este pato es la gente».

Para Belarra, lo visto este viernes en el Congreso ha sido «mucha campaña electoral», en una jornada «totalmente partidista».

Así, ha exigido «traer este decreto cada mes» al Congreso «si de verdad el PSOE y Sumar están en contra de rentistas y fondos buitre».

El pleno del Congreso ha rechazado los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, con el rechazo de Junts -que no reveló su intención de voto hasta el jueves por la noche-, PP, UPN y Vox. El resultado ha sido 172 votos a favor y 178 en contra en el caso del primer decreto. El segundo ha concluido con 166 a favor y 184 en contra y ninguna abstención.

Rufián no ve un adelanto electoral al no contemplar nada «votable» a la izquierda del PSOE

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido «un poco más de cabeza» al ser preguntado por un posible adelanto electoral, al considerar que «las cuentas no le salen» al no haber en España nada a la izquierda del PSOE que sea «votable».

En declaraciones a los medios, tras la votación de los decretos ley de vivienda que han decaído en el Congreso, ha respondido así al ser preguntado si cree que el Gobierno debería convocar elecciones.

Ha considerado que muchos ciudadanos de izquierda en España «no quieren votar el PSOE» y «no tienen a quién votar» y ha reclamado «un poco más de cabeza» a los partidos ante la situación política que se ha desencadenado tras la caída de los decretos de vivienda en el Congreso.

Bustinduy: El voto en contra de Junts a decretos de vivienda «les lleva a la desaparición»

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha mostrado convencido este viernes, tras la derogación en el Congreso de los dos decretos ley de vivienda, de que la decisión «incomprensible» y «desastrosa» de Junts de votar en contra «les lleva a la desaparición de su espacio político».

Bustinduy, en declaraciones en el Congreso tras la votación, ha apostado a que el PP, Vox y Junts «pagarán su error en las urnas» y ha llamado a las organizaciones sociales que han convocado movilizaciones para mañana en toda España por el derecho a la vivienda que «no bajen los brazos».

«Ninguna resignación, que nadie baje los brazos», ha reclamado el ministro, tras lamentar que «nunca» haya habido una distancia tan «sideral» entre lo que pide la calle y lo que han votado en el Congreso el PP, Vox y Junts, «actuando como el brazo político del rentismo y contra su electorado y su base social».

Abascal reivindica elecciones ante un PSOE que usa los desahucios para tapar la corrupción

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que no tiene «ninguna duda» de que tengan que convocarse elecciones y ha considerado que es el Gobierno quien «ha puesto en la palestra» los desahucios para «tapar su corrupción».

Lo ha dicho en declaraciones a los medios, tras haberse rechazado en el Congreso los dos decretos sobre vivienda, al ser preguntado sobre un hipotético adelanto electoral.

«Estamos preparados para las elecciones. Se tenían que convocar hace mucho tiempo», ha defendido Abascal, quien ha culpado al Gobierno de «haber engañado absolutamente en todas las materias» a los ciudadanos y de haber encarecido el precio de la vivienda y de los alquileres.

Ha añadido que en España «hay desahucios hace mucho tiempo» y que de repente «se han puesto en la palestra» para «tapar la corrupción y la traición del Gobierno, sobre todo en Ceuta».

Sumar asegura que el Gobierno está evaluando ya el mejor momento para convocar elecciones

El Gobierno está evaluando ya cuál es el mejor momento para convocar las elecciones generales, según han confirmado este viernes fuentes de Sumar, que reconocen que están «exhaustos», pero piden no apresurarse.

En Sumar no tienen claro que la movilización en la calle a raíz de la crisis de la vivienda se traduzca necesariamente en un «elemento de fuerza» electoral.

Aseguran que los movimientos ciudadanos, como el surgido tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue obligada a abandonar el piso de renta antigua donde residía en Madrid, siempre ayudan, pero insisten en que el momento actual es «complicado».

Complicado tanto políticamente para el Gobierno de coalición como para la izquierda a la izquierda del PSOE, inmersa aún en decidir quién liderá la candidatura formada por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comunes.

«Hay que resolver muchas incógnitas», han indicado las fuentes de Sumar, que se muestran optimistas ante una nueva llamada a las urnas, «a pesar de todo».