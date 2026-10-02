En caso de adelanto electoral, las fechas en las que se podrían celebrar las Elecciones Generales

La situación por los dos decretos de vivienda y las posiciones de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados que se prevé, no permitan que salgan aprobados, han hecho que surjan voces que hablan de un posible adelanto electoral

Por la situación ante la votación de los decretos de vivienda presentados este viernes en el Congreso de los Diputados y las concentraciones que se repiten en muchas ciudades españolas, son muchas las voces que hablan de un posible adelanto de las Elecciones Generales en España.

Las últimas elecciones generales se celebraron en España el 23 de julio de 2023 / Archivo

En el marco del sistema electoral español (regido por la Constitución y la LOREG —Ley Orgánica del Régimen Electoral General—), el cálculo de las fechas para un hipotético adelanto electoral responde a unos plazos legales fijos e inexorablemente encorsetados.

¿Cómo se calculan las fechas de un adelanto electoral?

El plazo fijo de los 54 días: De acuerdo con la normativa, las elecciones generales deben celebrarse exactamente el día quincuagésimo cuarto (54) posterior a la publicación del decreto de disolución y convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La tradición del domingo: Por costumbre y operatividad logística en España, las votaciones se celebran siempre en domingo. Para que el día 54 caiga precisamente en domingo, el decreto de disolución debe publicarse formalmente en el BOE un martes (tras ser aprobado el lunes previo en Consejo de Ministros y firmado por el Rey).

Escenario de fechas clave

Si el Gobierno decidiera activar este mecanismo, el calendario orientativo más inmediato que encaja matemáticamente es el siguiente:

Publicación en el BOE (martes): 6 de octubre de 2026.

6 de octubre de 2026. Jornada de votación (domingo, 54 días después): 29 de noviembre de 2026.

Cualquier otra fecha posterior dependerá estrictamente del martes exacto en el que se decida publicar el decreto de disolución de las Cortes, manteniendo siempre ese tiempo obligatorio de 54 días naturales.