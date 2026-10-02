Pedro Sánchez abre un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones

Miembros del Gobierno aseguran que aún no se está en «esa pantalla» y ponen foco en analizar qué se puede hacer para resolver el problema de la vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un periodo de reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales después de que el pleno del Congreso no haya convalidado los dos decretos leyes en materia de vivienda.

Pedro Sánchez a su salida del Congreso de los Diputados tras la votación de los dos decretos de vivienda / EFE

Fuentes del Ejecutivo han señalado tras el rechazo de los dos decretos que hay que analizar qué se puede hacer para recuperar las medidas incluidas en los mismos y resolver el problema de la vivienda.

Ante ello, han subrayado que no se descarta la posibilidad de unas elecciones, aunque afirman que en este instante no se está «en esa pantalla».

No obstante, la decisión final de Sánchez será fruto de la reflexión que ha abierto tras lo sucedido este viernes en el Congreso, apuntan en Moncloa.