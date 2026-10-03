El equipo tinerfeño del Atlético Unión Güímar necesitan remontar el 0-1 de la ida este domingo a las 12:00 para citarse con un club profesional en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey

El Atlético Unión Güímar recibe este domingo 4 de octubre, a las 12:00 (hora canaria), al Sporting Hortaleza en el Municipal de Tasagaya-José Ramos. Es el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey y los tinerfeños necesitan remontar el 0-1 de la ida.

El premio es entrar en la primera eliminatoria, que se juega a partido único contra un club profesional. La RFEF fija esa ronda el 28 de octubre. El grupo 4 reúne a cuatro equipos de Primera: Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano y Sevilla.

El rival se conocerá en el sorteo de la primera eliminatoria, este lunes 5 de octubre a las 12:00 (hora canaria). El Güímar es el único representante canario en una ronda previa en la que participan 20 equipos de categorías territoriales.

Cómo llega el Güímar a la vuelta

Un domingo para cumplir un sueño

El equipo afronta la vuelta con confianza y con todo por decidir. El entrenador, Aythami Díaz, se muestra «muy ilusionado para el pueblo y para nosotros» y recuerda que tienen la oportunidad de «cumplir un sueño» en 90 minutos.

El jugador Javi Torres cuenta que desde que volvieron en el avión, el domingo pasado, ya hablaban del partido y de cómo dar la vuelta a la eliminatoria. Asegura que «nunca ha habido dudas».

Para Javi Favarel, también jugador del equipo, es una oportunidad histórica para el club. Destaca además a los futbolistas que han pasado momentos duros en el fútbol y que ahora tienen una ocasión que quizá nunca imaginaron a esta edad.

El camino del Güímar hasta Tasagaya

El Atlético Unión Güímar es el único representante canario de la eliminatoria previa, en la que participan 20 equipos de categorías territoriales. Para llegar hasta aquí, el conjunto tinerfeño eliminó antes al UD Balos por 4-1.

El sorteo de la previa se celebró el jueves 10 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, y emparejó al Güímar con el AD Sporting Hortaleza. Los cruces se decidieron por proximidad geográfica y la eliminatoria se juega a doble partido, durante dos fines de semana consecutivos.

La ida se disputó el domingo 27 de septiembre, en Madrid, y terminó con victoria del Sporting Hortaleza por 1-0. La vuelta se juega en el campo del Güímar, donde el equipo canario necesita ganar para seguir adelante.

El rival: el Sporting Hortaleza

El Sporting Hortaleza es un equipo madrileño que llega a esta ronda como campeón de la Copa RFFM de Aficionados. Viaja a Tasagaya con una ventaja mínima, pero la eliminatoria sigue abierta.

Para pasar, deberá defender el 0-1 de la ida en el campo del Güímar. El vencedor se citará con un club profesional en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27.