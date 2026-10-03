Televisión Canaria ofrece en directo el enfrentamiento entre la UD Las Palmas y el Real Valladolid

El encuentro se emite este domingo 4 de octubre, a las 17:30 horas, desde el Estadio de Gran Canaria en la octava jornada de LaLiga Hypermotion



Televisión Canaria retransmite en directo este domingo 4 de octubre, a partir de las 17:30 horas, el partido entre la UD Las Palmas y el Real Valladolid correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion. El encuentro se disputará en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de ambos equipos en la zona media de la clasificación.

La UD Las Palmas ocupa la undécima posición con 10 puntos tras enlazar dos derrotas consecutivas ante el Burgos CF (1-2) y la SD Eibar (3-2). El conjunto amarillo busca reencontrarse con el triunfo como local después de sumar un balance previo en su feudo de una victoria frente al Albacete Balompié, un empate ante el CD Leganés y la citada derrota frente al cuadro burgalés. Hasta la fecha, el equipo grancanario acumula 10 goles a favor y 11 en contra.

El Real Valladolid sitúa su balance en la decimosexta plaza con 8 puntos tras registrar dos victorias, dos empates y tres derrotas. El cuadro pucelano llega a Gran Canaria tras vencer por 3-1 al Córdoba CF en la última jornada. En sus desplazamientos de la presente temporada, el conjunto visitante ha sumado dos puntos en cuatro partidos disputados fuera del Nuevo Zorrilla, con empates en Cádiz y Ceuta y derrotas ante el RCD Mallorca y la SD Eibar. El cómputo goleador del equipo vallisoletano refleja 6 tantos marcados y 9 encajados.