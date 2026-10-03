Televisión Canaria emite el XV Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda

La cadena autonómica ofrecerá este domingo 4 de septiembre, a partir de las 11:35 horas, la pasarela que reunió en Tenerife a jóvenes creadores de diferentes países

Televisión Canaria emitirá el XV Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda este domingo 4 de octubre, a las 11:35 horas. La emisión permitirá acercar a los hogares canarios una de las ediciones más internacionales del certamen, una pasarela concebida para descubrir, impulsar y dar visibilidad a las nuevas generaciones de profesionales del diseño y la industria textil.

A la izquierda, modelo con diseño de Yeremay Hidalgo, ganador del primer premio, y a la derecha, de Noé González de la Rosa, que obtuvo el segundo premio.

Tenerife Moda es la plataforma institucional del Cabildo tinerfeño, creada para las distintas marcas del sector textil de la isla. Su objetivo fundamental es aunar la cadena de valor de la moda de la isla, desde el diseño, la confección, la fabricación y la distribución hasta llegar a la venta, así como distinguir en el mercado aquellos productos de moda fabricados en Tenerife, permitiendo a los consumidores identificar dichos productos de forma precisa.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, opina que la emisión del evento “supone una magnífica oportunidad para que el trabajo, la creatividad y el esfuerzo de nuestros jóvenes diseñadores lleguen a un público todavía mayor. Queremos que la sociedad conozca todo el talento que existe detrás de una colección y que estos jóvenes encuentren en Tenerife una plataforma desde la que dar sus primeros pasos profesionales y proyectarse al exterior”.

Medina señala que “el Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores es mucho más que una pasarela. Es una herramienta para generar oportunidades, fomentar el emprendimiento y conectar el talento emergente con una industria que tiene capacidad para crear actividad económica y empleo. Esa ha sido siempre nuestra filosofía: acompañar a quienes empiezan y ayudarles a transformar una vocación creativa en un proyecto profesional”.

El XV Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores reunió en Tenerife el pasado mes de junio a creadores procedentes de diferentes países, con representación internacional de lugares como México, Venezuela e Indonesia, reforzando la dimensión exterior de una convocatoria que se ha consolidado como escaparate para las nuevas generaciones del diseño.

Un momento de la entrega de premios del XV Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda.

La edición de 2026 tuvo como ganador al diseñador canario Yeremay Hidalgo, con su colección ‘Lágrimas de Sal’. El segundo premio recayó en Noé González de la Rosa, mientras que Eva Gómez recibió el reconocimiento a la colección más comercial.

La retransmisión contribuirá así a prolongar el recorrido del certamen más allá de la propia celebración de la pasarela y a ampliar la visibilidad de los jóvenes participantes y de Tenerife Moda como plataforma de apoyo y promoción del sector textil.