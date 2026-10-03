Dónde ver el UD Las Palmas – Real Valladolid en directo en RTVC

El encuentro se emite este domingo 4 de octubre, a las 17:30 horas, desde el Estadio de Gran Canaria en la octava jornada de LaLiga Hypermotion

Televisión Canaria retransmite en directo este domingo 4 de octubre, a partir de las 17:30 horas, el partido entre la UD Las Palmas y el Real Valladolid, correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion. El encuentro se disputará en el Estadio de Gran Canaria.

Los dos equipos llegan con la clasificación muy apretada y se encuentran en la zona media de la tabla. Un buen resultado puede acercar al ganador a los puestos de arriba, y una derrota complicaría el panorama de cualquiera de los dos.

Para seguir el duelo no hace falta moverse del sofá. La retransmisión llegará por la señal de TDT, por la plataforma digital Canarias Play y por la web rtvc.es.

Cómo ver el UD Las Palmas – Real Valladolid en directo

La retransmisión contará con la narración de Jesús Izquierdo y los comentarios de Miguel Ángel Valerón, que llevarán el peso del encuentro. Con las tres vías de emisión, podrás verlo en la tele, en el móvil o en el ordenador, sin perder detalle.

Si no estás en casa, Canarias Play y rtvc.es son la mejor opción para no perderte nada del partido de la UD Las Palmas en directo. Solo necesitas conexión a internet.

Así llega la UD Las Palmas

El conjunto amarillo ocupa la undécima posición con 10 puntos, después de enlazar dos derrotas consecutivas, ante el Burgos CF (1-2) y la SD Eibar (3-2). Busca reencontrarse con el triunfo como local.

En su estadio, el balance previo es de una victoria frente al Albacete Balompié, un empate ante el CD Leganés y la derrota con el Burgos CF. Hasta la fecha, el equipo grancanario acumula 10 goles a favor y 11 en contra.