Consulta el horario del UD Las Palmas vs Real Valladolid CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J8 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y Real Valladolid CF se enfrentan este domingo 4 de octubre, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs Real Valladolid CF | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder 3-2 en su visita al SD Eibar. El equipo de Rubén de la Barrera ya no se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Real Valladolid se encuentra en la zona media de la tabla. El equipo que tiene 8 puntos busca poder ascender a Primera División.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Real Valladolid CF

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 11ª posición, con 10 puntos. Por su parte, el Real Valladolid ocupa la decimosexta posición. El conjunto vallisoletano se encuentra con 8 puntos, 2 puntos menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Real Valladolid CF

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el Real Valladolid CF, Las Palmas ha ganado cuatro de ellos y el otro acabó en empate. El equipo canario ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, empatado uno y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo vallisoletano llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado dos y perdido otro.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este domingo 4 de octubre la retransmisión en directo del encuentro de la 8ª jornada de LaLiga Hypermotion entre la UD Las Palmas y el Real Valladolid CF.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Real Valladolid CF

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Real Valladolid CF

Alineaciones de UD Las Palmas y Real Valladolid CF

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