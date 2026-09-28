RC Recreativo de Huelva vs Las Palmas Atlético | J5 Segunda Federación 26-27

RC Recreativo de Huelva vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 4 de octubre. Partido correspondiente a la J5 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

RC Recreativo de Huelva y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 4 de octubre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Nuevo Colombino. Partido correspondiente a la jornada 5 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

RC Recreativo de Huelva vs Las Palmas Atlético | J5 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de RC Recreativo de Huelva y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 15ª posición con 4 puntos. En cambio, el Recreativo de Huelva ocupa la cuarta posición. El conjunto andaluz se encuentra con 9 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre RC Recreativo de Huelva y Las Palmas Atlético

El RC Recreativo de Huelva y Las Palmas Atlético se han enfrentado cuatro veces, donde cada equipo ha ganado un partido y los otros dos acabaron en empate. El equipo canario en sus cuatro últimos partidos ha ganado uno, empatado otro y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro tras haber ganado tres de sus últimos cuatro partidos y perdido el otro.

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