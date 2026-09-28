Xerez CD vs CD Tenerife B | J4 Segunda Federación 26-27

Xerez CD vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 4 de octubre. Partido correspondiente a la J5 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Xerez CD y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 4 de octubre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Estadio Municipal de Chapín. Partido correspondiente a la jornada 5 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

Xerez CD vs CD Tenerife B | J5 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de Xerez CD y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 3ª posición con 9 puntos. En cambio, el Xerez ocupa la decimosexta posición. El conjunto andaluz con 2 puntos se encuentra con 7 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre Xerez CD y CD Tenerife B

El Xerez CD y el CD Tenerife B no se han enfrentado nunca. El equipo canario ha ganado tres se sus cuatro últimos partidos y ha perdido uno. Por su parte, el equipo andaluz llega empatando dos de sus cuatro últimos partido y perdido los otros dos.

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